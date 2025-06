Platíte víc ve svém zájmu, sdělil Jurečka občanům. Je zle

Vláda se k živnostníkům chová skoro jako za minulého režimu. Tato tvrdá věta padla z řad opozice v anketě serveru ParlamentníListy.cz, reagující na slova ministra Mariana Jurečky, že vládní zvýšení povinných odvodů je v zájmu živnostníků. Padlo též, že vláda před volbami slibovala opak.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) považuje za spravedlivé, že vláda zvýšila odvody osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Podle jeho vyjádření je to pro jejich dobro, neboť díky tomu budou mít vyšší důchody. Jurečka to řekl v pořadu novináře Thomase Kulidakise Chuť moci.

„Tímto krokem, že jsme ve třech letech zvýšili povinný vyměřovací základ na odvodech, jsme je přiblížili výši odvodů z minimální mzdy. Nedorovnali, ale přiblížili. Lidem se to samozřejmě propíše do nárůstu jejich důchodů. Víte, co je jeden ze dvou nejčastějších důvodů, když si někdo stěžuje, že má nízký důchod? Buďto pečoval v minulosti o dítě nebo někoho blízkého, nebo byl dlouho na OSVČ s minimálním vyměřovacím základem. To jsou dva nejčastější důvody, proč mi někdo píše, že má důchod deset, jedenáct tisíc korun. Proto jsme to rozumně rozložili ve třech letech a lidem se to projeví ve výši důchodu,“ řekl Marian Jurečka v rozhovoru uvedeném titulkem „Vyšší odvody živnostníků jsou v jejich zájmu“.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků v anketě, jak se k věci stavějí a zda je správné odvody navyšovat. Ptali jsme se též s ohledem na to, že navýšení odvodů živnostníků prosadila vláda včetně ODS, která se po celá léta k navyšování povinných odvodů u OSVČ stavěla odmítavě.

„Tahle vláda už připomíná pověstnou babylónskou věž. Každý si mele tu svou, nikdo nikomu nerozumí, ani se vlastně navzájem neposlouchají a jistě se i tiše nesnášejí. Průšvih je, že tím potápějí celou republiku. A k živnostníkům se pomalu chovají jak za minulého režimu. Už snad chybí jen znárodňování,“ sdělil redakci místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský nabídl rozsáhlejší odpověď. „Vyšší odvody živnostníků jsou dlouhodobě citlivé téma, které je třeba posuzovat ve dvou rovinách – spravedlnosti a udržitelnosti důchodového systému. Argument ministra Jurečky, že vyšší odvody povedou k vyšším důchodům, je sice technicky pravdivý, ale zcela přehlíží realitu drobného podnikání v Česku, zejména u malých živnostníků, kteří sotva pokryjí základní náklady. Navýšení minimálních odvodů může být likvidační pro řadu drobných OSVČ, kteří si podnikáním pouze přivydělávají nebo působí v regionech s nižší kupní silou. Místo podpory a zjednodušení podnikání vláda často sahá po nejjednodušší cestě – zvyšování povinných plateb. To jde zcela proti rétorice pravicové politiky, která by měla podnikání ulehčovat, ne ho zatěžovat dalšími odvody. Pokud chceme skutečně pomoci živnostníkům k důstojným důchodům, je třeba jim dát možnost si dobrovolně spořit více – ideálně v kombinaci s daňovou motivací,“ uvedl Zdechovský.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pokud je to v zájmu živnostníků kvůli výši starobního důchodu, mohou si platit více dobrovolně. Myslím, že celkem nedávné zvýšení odvodů je dostačující,“ reagoval poslanec ODS Karel Krejza.

Stínový premiér za hnutí ANO Karel Havlíček byl ostrý a stručný. „Prohodili živnostníky dveřmi. Před volbami mluvili přesně opačně. Je to podraz,“ napsal redakci Havlíček.

„Nemyslím si, že bychom měli v současné době živnostníkům zvedat daně a odvody. OSVČ na rozdíl od zaměstnanců přebírají vyšší míru zodpovědnosti za své finanční záležitosti a jednou z nich je i jejich zajištění ve stáří. Už dnes můžou, pokud chtějí vyšší státní důchod, platit na sociálním více, než je zákonné minimum. Jiní naopak volí jiné nestátní investiční produkty na své riziko,“ řekl senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Mgr. Karel Krejza ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslanec SPD Radovan Vích upozornil na důležitou věc. „Vyšší odvody živnostníků se do důchodů propíší tak jako tak, protože většina živnostníků platí daňové paušály, které se jim v důsledku tzv. vládního ‚konsolidačního daňového balíčku‘ zvýšily o cca 100 procent, což není nic jiného než plošné zvýšení daní. KDU-ČSL je ze stejné líhně koalice SPOLU, jejichž účastí ve společné vládě nesou plnou odpovědnost za všechny kroky jejich asociální politiky. Teď před volbami se snaží pouze odlišit a tvrdit něco jiného. Ale to nic nemění na tom, že jsou v tom společně až po uši,“ míní poslanec.

„Bylo by možná lépe, kdyby už tato vláda nekonala nic, co by mělo být v zájmu kohokoliv... Pan ministr totiž evidentně netuší, o čem mluví. Schválně – kolik bychom našli ve vládě lidí se zkušeností klasických živnostníků? Navyšování odvodů nejen že popírá předvolební sliby, ale ještě bude mít přímý dopad na rozvoj řemesel a služeb. Těm, kteří většinou živí sami sebe a svou rodinu, se tím totiž zkrátí peníze, které by jinak mohli směřovat do své činnosti. Já bych naopak uvažovala do určitého příjmu o výrazném snížení daní, aby se nám klasická řemesla a služby, zkrátka drobní živnostníci, vůbec udrželi. Potřebujeme je všude jako sůl. Ministři vůbec nevědí, co to je sehnat dnes elektrikáře, vodaře, plynaře… Jsou v těch svých miliardách zcela mimo a za jejich peníze by nikdy nedělali. Až vymře generace našich dědů a otců, bude to bída. A tato vláda tomu ještě pomáhá,“ reagovala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Podle šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla je to absolutní nesmysl. „Vždy, když chtějí lidem sebrat peníze, tak jim tvrdí, že je to pro jejich dobro. Když chtějí naše daně na zbraně, tak říkají, že je to v zájmu naší bezpečnosti. Když nám chtějí sebrat peníze na emisní povolenky, tak tvrdí, že je to v zájmu životního prostředí, a když chtějí poslat naše peníze farmaceutickým firmám za vakcíny, tak tvrdí, že je to v zájmu našeho zdraví. Vše je to lež – nejde jim o nás, jde jim o naše peníze. Já osobně bych nechal podnikatele, ať si peníze nechají a spoří si na důchod sami podle svého vlastního uvážení. Určitě to zvládnou lépe než Jurečka se Stanjurou,“ vzkázal.

„Stále platí ono okřídlené: ne podle slov, ale podle skutků poznáte je. Vláda, která o sobě tvrdí, že je pravicová, provozuje čistě levicovou politiku. Obírání živnostníků nic jiného není. Jurečkova starost o jejich důchody je ‚dojemná‘, ale je to ryzí pokrytectví. U Jurečky nic překvapivého ani nového,“ odpověděl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky