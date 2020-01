Po Kalouskovi s Fialou i Čižinský. Pavel Novotný má další zářez. A ostrá hádka, vytáhli i jeho holý zadek

„Návštěva v Řeporyjích u pana starosty a jeho týmu se velmi vydařila. Vyměnili jsme si zkušenosti s referendy, se sbíráním podpory na ulici, s řešením běžných situací i se zahraniční politikou – tzv. multikarpolitik. Uvidíte, že se nudit nebudete,“ sdělil Čižinský.

„Ty to střídáš jak ponožky,“ napsal k Čižinskému statusu do diskuse bývalý brněnský radní Matěj Hollan.

„Ulevil jste si? Koukám, že nervozita v řadách Prahy sobě stoupá,“ odvětil Čížek. Třeštíka napomenul i další diskutér. „Ty se nauč radši fotit, ty synáčku z povolání,“ uvedl. „Až vám půjde to, co si myslíte, že Vám jde úplně nejlíp aspoň tak dobře, jako mě jde to, co mi podle Vás vůbec nejde, tak se ozvěte a můžeme probrat co to je argumentační faul slavnejma rodičema, ok? Do tý doby palte do piče,“ odvětil Třeštík.

„Pane Čižinský, tohle mě u vás hodně mrzí, ale to je houby platný, bohužel, hrozně jste mě zklamal,“ uvedl Miroslav Těšínský. Čižinský se však hájí: „Pozval mne starosta jako šéfa magistrátního klubu. Je to zcela v pořádku,“ sdělil Čižinský.

A na jeho návštěvu zareagoval i novinář Janek Rubeš. Jeden z diskutujících totiž přidal v diskusi snímek Pavla Novotného vystrkujícího holou... zadek. „Zadek? Ten máme všichni, ne?“ napsal k tomu Rubeš.

Za Novotným, který je mimo jiné obviněn z podněcování k trestnému činu ve věci výroků na adresu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, v minulosti zamířil i samotný předseda ODS Petr Fiala. „Přijel jsem se podívat, jak to děláte, protože samozřejmě sleduji z médií některé neortodoxní metody, jasně, ale ony docela fungují, tak mě zajímá, jak to děláte,“ vysvětloval na videu účel své návštěvy Fiala. Dalším cílem jeho cesty do Řeporyjí pak bylo právě vyslovení jeho podpory Pavlu Novotnému v jeho sporu s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem.

„Přece problém pana Ondráčka není jenom, jestli opisoval, nebo neopisoval, ale ten problém je přece i to, co dělal předtím, jak se chová, jak vystupuje, jakou dělá v uvozovkách zahraniční politiku. To jsou všechno věci, které jsou naprosto nepřijatelné. A tenhle člověk tady bude žalovat pana starostu, no to mi připadá úplně divné,“ soptil Fiala během řeporyjského setkání. Narážel tak zároveň i na otázku, zdali komunista opisoval ve své disertační práci, díky níž na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2011 získal doktorát.

Novotný Fialovi slíbil, že s výjimkou svého sporu s Ondráčkem se již nechystá mluvit sprostě.

Kromě Fialy za Novotným zavítal také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Miroslava Kalouska jsme s panem místostarostou Davidem Roznětinským a paní místostarostkou Lucií Seguin přijali na radnici. Ukázali jsme mu naše nádraží, které se pokoušíme zachránit, moc se mu líbil náš kostel, dali jsme štamprli v Bistro a Kavárna Na náměstí a skončili samozřejmě v Pivovaru Řeporyje. Tam dostala legenda naší politické scény vejslužku, setkala se s jediným řeporyjským členem TOP 09 Sergejem Krasnovem a oblastním šéfem Danielem Sychrou, kterým jsem před Mirkem poděkoval, za to, že jsem loni kandidoval v Řeporyjích s jejich podporou,“ popsal návštěvu Pavel Novotný.

„Nesmírně mě potěšilo, jak hezky Mirek promluvil s mou paní, které vyjádřil velkou podporu s tím, že politik je prostě magor, a že si jí nesmírně vážím. Já poděkoval za Řeporyje za podporu a milou návštěvu,“ uzavřel.

Novotný také loni navrhl vybudování pomníku vlasovcům, kteří padli při osvobození Prahy na konci druhé světové války. Měl by vzniknout v Řeporyjích do květnového 75. výročí konce války. Plánovaný vznik pomníku ostře kritizovala ruská diplomacie.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do tzv. Ruské osvobozenecké armády (ROA). S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům, na konci války ale pomohli osvobodit Prahu. Zemřelo jich přitom zhruba 300. O jejich přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo. Rusko jejich zásluhy neuznává. Velitel Andrej Vlasov byl po skončení války Sověty popraven.

Advokát Jiří Vyvadil na Novotného a deset dalších zastupitelů kvůli tomu podal trestní oznámení. Novotný se podle něj dopustil výtržnictví, když v ruské televizi expresivně mluvil o záměru vybudovat v Řeporyjích památník vlasovcům, kteří na konci druhé světové války pomohli osvobodit Prahu od nacistů. Starosta spolu se zastupiteli se potom podle Vyvadila dopustil podpory hnutí směřujícího k potlačení svobody, když schválili stavbu pomníku. Novotný ve vyjádření pro ČTK zpochybnil Vyvadilovo duševní zdraví, je přesvědčen, že trestní oznámení bude odloženo.

