Po druhém zmlácení Ladislava Jakla během týdne se ucho utrhlo: Takhle začíná občanská válka. Svoloč od filmu. Nejdříve lhali, teď už normálně řežou

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl, který loni kandidoval za SPD do Senátu na Praze 2 a dříve pracoval jako tajemník prezidenta Václava Klause, byl během jediného týdne už podruhé fyzicky napaden.

K druhému útoku došlo ve Zlíně, kde byl Jakl coby člen RRTV na filmovém festivalu. Minulou sobotu v pražském metru ho několik útočníků mlátilo do hlavy, měl hnutou páteř a bolestí nespal. Včera pak na zlínském filmovém festivalu byl napadem během snídaně v hotelu. V pátek se Jakl podrobuje důkladným vyšetřením ve Vojenské nemocnici.

Druhý útok během jediného týdne vyvolal bouři mezi řadou politiků. „Náhoda? Nebo to už začalo? Houstne dým?“ ptá se na sociální síti Facebook poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 5123 lidí

„Tady už přestává veškerá legrace. Láďa Jakl, který je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nominovaný hnutím SPD, byl znovu napaden a zmlácen! Tentokrát ve Zlíně, kde byl přítomen v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy RRTV. Láďa je ve Vojenské nemocnici. Takovýmto politickým terorismem vůči svým odpůrcům se chopili moci v Německu nacisté. Lidé budou v naší zemi mláceni jen proto, že jsou nějak spojeni s hnutím SPD? Jde o zastrašování spolupracovníků SPD. V této chvíli musíme konstatovat, že je v naší zemi ohrožena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří navazují na teror nacistů a fašistů. SPD kvůli opakovaným útokům znovu navrhne mimořádný bod Poslanecké sněmovny,“ řekl ParlamentnímListům.cz šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

„Hnutí SPD odsuzuje politický terorismus vůči lidem s jiným politickým názorem. Tento útok je důsledkem atmosféry nenávisti vůči lidem s odlišným názorem, kterou ve společnosti rozdmýchali takzvaní sluníčkáři a ‚liberální demokraté‘. Morální odpovědnost za tento útok nese i Ministerstvo vnitra a ministr vnitra Jan Hamáček, který o SPD šíří lži v tom smyslu, že prý SPD šíří předsudečnou nenávist. Nenávist k lidem s odlišným názorem naopak šíří on. Neomarxisté, ‚liberální demokraté‘ a sluníčkáři mají plná ústa demokracie, svobody a tolerance, ale když nepodporujete Evropskou unii na věčné časy a neomarxistickou ideologii, a naopak hájíte národní stát, vlastenectví a tradiční hodnoty, jste podle nich nacista či rasista, který nemá žádná práva a jehož je třeba zlikvidovat. K podobnému politickému teroru dochází už v Německu, kde jsou brutálně napadáni politici euroskeptické AfD,“ dodal Fiala (SPD).

ParlamentníListy.cz informovaly jako první: Ladislava Jakla znovu napadli!

Další z funkcionářů hnutí SPD, za které Jakl loni kandidoval do Senátu, místopředseda pražské organizace Jan Čížek se na Facebooku rozpálil do běla. „Sluníčkáři všech zemí, vyližte si prd… Láďa Jakl (60 let!!!) opět zmlácen ve Zlíně. Mně už fyzickým násilím také vyhrožovali, jsem prý další na řadě. Tak fajn, máme novou dobu. Budeš kritizovat regulace EU? Budeš kritizovat přebujelou legislativu a dotační šílenství? Tak tady máš na držku! A ještě se tváříme sluníčkově. Vše je na ruby!“ uvedl.

Podle mluvčího Hradu je opakovaný útok na Ladislava Jakla důkazem fašizace podobné jako ve třicátých letech. „Jsme svědky stupňující se agresivity tzv. liberálů. Fašizace má podobný průběh jako ve 30. letech 20. století. Po slovních útocích na sociálních sítích a náměstích nastupují útoky fyzické. Jde o reálné ohrožení svobody a demokracie v naší zemi,“ napsal Jiří Ovčáček na sociálních sítích.

„Ještě těm kreaturám dát rádiovky, tepláky a dlouhé kabáty. Jeden Gottwald vedle druhého. Ještě aby se začali ozbrojovat. Uvědomují si, že takhle začínají občanské války?“ Napsala Irena Haasová, manželka loni zesnulého bývalého poradce prezidenta Klause a několika premiérů Tomáše Haase.

Ekonom Vladimír Pikora se ptá, jak dlouho si to lidé nechají líbit. „Když s nimi dříve někteří nesouhlasili, tak je přestali pouštět do médií, začali je nehezky nálepkovat, pak o nich začali psát hanopisy, pak o nich pravidelně lhali a teď už je normálně řežou. Kde to skončí? Jak dlouho si to nechají lidé líbit? Jak dlouho budou lidé mlčet?“ napsal Pikora na svém facebookovém profilu.

Jaklovo opakované napadení pořádně naštvalo protimigračního aktivistu Martina Konvičku. „Tak bacha, pokud té zprávě správně rozumím, tak k incidentu došlo při filmovém festivalu, a to v rámci hotelové snídaně. Dovoluji si tvrdit, že jde o nehoráznost v našich krajích nevídanou. A že ti lidi okolo filmu („umělci“, nebo možná kritici, publicisté a podobná svoloč) jsou hovada, jakým není rovno. V rámci své práce navštěvuji relativně dost setkání a konferencí, kde se vyskytují přírodovědci, ochranáři, „ekologové“. Vím, že mám mezi nimi dost odpůrců. Ale na nějaké pořvávání, natož strkanice u snídaně (…když je člověk rozespalý a takový vyklidněný…) fakt nikdy nedošlo. Chybu vidím i v pořadatelích a zaměstnancích hotelu. Za takové chování má být okamžitě odebrána akreditace, případně by si je měla vzít do parády hotelová ochranka. Aspoň to mytí nádobí měli vyfásnout,“ uvedl Konvička.

Psali jsme: Patrik Nacher po útoku na Jakla přiznává, že i on čelil v Praze na ulici konfliktu kvůli politice. A vydává varování, než bude pozdě Jiří Čunek: Jakl nebyl opilý. Ferimu měli dát přes pusu už rodiče. ANO? Dobrý výsledek Napadený Jakl promluvil: Bolí to, beru léky. Hnula se mi páteř. Nelituji, že jsem šel s SPD. Díl viny má Respekt Fiala (SPD): Odpovědnost za útok na Jakla nese i ministerstvo vnitra a ministr vnitra Jan Hamáček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka