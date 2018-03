Po lidovci dnes k Tvarůžkové dorazil Pospíšil. Kisku chápe, nad Babišem jen mával rukou. Pak se rozparádil, když došlo na Rusko

Na české politické scéně se odehrála roztržka kvůli kauze dvojího agenta Skripala. Část poslanců chtěla jednat o ruském obvinění, že látka, kterou byl agent otráven, může pocházet z Česka. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil v Interview na ČT24 hovořil o tom, jak se k celé věci má postavit česká diplomacie, jak se vyvíjejí jednání o sestavení české vlády a co říká na to, že slovenská vláda zatím nevznikne, jelikož slovenský prezident odmítl návrh na obsazení nového kabinetu.

Slovenský prezident Kiska odmítl jmenovat vládu, se kterou přišel pověřený muž Peter Pellegrini. Tento nečekaný vývoj prý Pospíšil ale hodnotí pozitivně. „Jednání slovenského prezidenta vidím pozitivně. On se snaží politickou krizi, která byla způsobena tragickou vraždou novináře a jeho přítelkyně, nějakým způsobem řešit,“ uvedl Pospíšil, podle kterého vláda, jež je nějak spojena s italskou mafií, zkrátka musí odejít.

„Pokud prezident odmítne jmenovat novou vládu, která může být spojena s podobnými osobami, protože se hovoří o tom, že potenciální nový a odmítnutý ministr vnitra je blízkým kamarádem bývalého ministra vnitra Kaliňáka, to jsou vše politicky logické důvody,“ míní předseda TOP 09 s tím, že prezident má na to na Slovensku právo.

Jestli Slovensko směřuje k předčasným volbám a je to cílem prezidenta Kisky, Pospíšil nevylučuje. „Těžko ale odhadnout, bavíme se o jiné zemi, byť je nám blízká. Je to jedno z možných řešení,“ řekl a dodal, že je pravděpodobné, že vláda, která vznikne, bude pouze překlenovací a nakonec budou předčasné volby. „Bylo by to řešení patu, ve kterém se nyní Slovensko nachází,“ je přesvědčen Pospíšil.

Co se týká Česka, to zatím novou vládu také nemá, poměrně dlouhé vyjednávání o vládě ze strany Andreje Babiše prý na Pospíšila dvakrát dobrý dojem nedělá. „Jsem přesvědčený o tom, že ta dohoda Zemana a Babiše škodí České republice. Zeman měl už dávno dát Babišovi mantinely a říct mu: Chci po tobě 101 podpisů a dávám ti časový limit,“ zdůraznil Pospíšil.

Premiér Andrej Babiš podle europoslance v zásadě od voleb pořádně nevyjednává. První pokus sestavení vlády tady prý proplul bez větší snahy premiéra oslovit politické strany. „Teď už by to měl dovést konečně do nějakého konce. Respektuji, že vyhrál volby a má vládnout, ale vyhrál je třiceti procenty a musí logicky hledat koaličního partnera,“ rozohnil se Pospíšil a zmínil, že pokud ho hledat nechce, pak pohrdá demokracií a vůlí voličů.

Na poznámku moderátorky Tvarůžkové, že Babiš se chystá vyjednávat se sociální demokracií, europoslanec mávl rukou s tím, že s ní asi vyjednává. „Já jen doufám, že se už konečně domluví, v zájmu této země přece je, aby zde byla stabilní většinová vláda,“ řekl a poukázal na to, že v tuto chvíli je v Parlamentu většina, která prohlasovává většinu věcí. „Je to faktická vláda v Parlamentu. Tedy strana Babiše, SPD a komunistů, 115 poslanců,“ dodal s tím, že protože se Babiš v Evropě prezentuje jako proevropský politik a státník, nemůže přiznat, že vládne s SPD, která je výrazně antievropská.

„Babiš potřebuje proto dalšího hráče do hry, možná to budou sociální demokraté, kteří s ním budou ve vládě, ale ta 115 v Parlamentu – ANO, SPD a komunisté – bude základem moci Babiše,“ je přesvědčen Pospíšil s tím, že pokud sociální demokraté nebudou ochotni Babiše poslouchat, zmiňovaná 115 to prohlasuje.

TOP 09 teď patří k těm, kdo kritizují jednání ministra zahraničí Stropnického za pomalou reakci na ruské obvinění, že jed Novičok, kterým byl otráven špion Skripal v Británii, pochází z Česka. Ministr toto tvrzení odmítl a zve si na ministerstvo ruského velvyslance. „Konečně tak dělá, ale o víkendu náš ministr zahraničí řekl, že nechce kazit víkend ruskému ambasadorovi, a nepůsobil aktivně,“ vyčítá Stropnickému Pospíšil.

Podle předsedy TOP 09 není možné, aby na takovýto mezinárodní skandál, kdy je pravděpodobné, že Rusko takto vyvolalo teroristický čin na území Velké Británie, která je členem NATO, a je tedy naším partnerem, se nereagovalo. „Výroky ruských představitelů, že jed vznikl v Česku, není možné připustit a nežádat vysvětlení. V tuto chvíli musí chtít Česká republika vysvětlení, a pokud nebude adekvátní, tak chtít omluvu, nebo reagovat ještě radikálněji,“ uzavřel Pospíšil s tím, že očekává, že velvyslanec Ruské federace českému ministru zahraničí řekne, proč jsme do mezinárodního skandálu takto vtahováni, osočováni, jaké důkazy a jaké důvody k tomu Rusko vlastně má.

Jiří Pospíšil je již druhým politikem z Demokratického bloku, který byl v tomto týdnu hostem Zuzany Tvarůžkové a komentoval dění v Rusku. V pondělí se k nim vyjadřoval lidovecký poslanec Ondřej Benešík.

Psali jsme: TOP 09: Servilita se nevyplácí, postavme se obviněním Ruska Pospíšil (TOP 09): Svoboda je důležitou hodnotou a není samozřejmostí Zeman útočí na konzervativní stranu TOP 09 a veřejnoprávní média, píší v Německu Pospíšil (TOP 09): Nápady, že bychom z NATO měli vystoupit, jsou jen populistické a laciné výkřiky



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab