Po setkání se Zemanem sršel Babiš optimismem: Funguje to skvěle

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předstoupili po setkání s prezidentem Milošem Zemanem před novináře. Předseda vlády Babiš sršel optimismem. „I když jsme od vás slyšeli, že to nefunguje, tak funguje to (očkování) skvěle. Splnili jsme, co jsme slíbili. Samé dobré zprávy za minulý rok,“ zářil Babiš nadšením.

Babiš hned v úvodu vysvětloval, jak je to s vykazováním počtu naočkovaných lidí v Česku

„My jsme to řešili, už i vykazování naočkování. Vládní zmocněnec pan (Vladimír) Dzurilla to řeší. I když jsme od vás včera slyšeli, že to nefunguje, tak všechno funguje. Funguje to skvěle,“ rýpl Babiš do novinářů před kamerami ČT.

Vláda prý zvládla nastartovat registraci k očkování stejně, jako zvládla nastartovat např. EET.

Problém je podle něj na straně dodavatele, to jest na straně firmy Pfizer, který chce restrukturalizovat výrobu tak, aby byl schopen dodat časem více vakcín, ale více vakcín může dojít až v dubnu. „To samozřejmě není dobrá zpráva,“ pravil Babiš.

Osobně prý bude tlačit na to, aby očkování postupovalo co nejrychleji, jen se prý bude muset ještě dohodnout, kdo půjde na řadu po zdravotnících a osobách starších osmdesáti let.

„Co se týče našeho jednání s panem prezidentem, my jsme si to s paní ministryní rozdělili. Já jsem mluvil hlavně o minulém roce, kde já si myslím, že je to skvělé, protože jsme splnili to, co jsme slíbili,“ konstatoval Babiš, který nikoli poprvé konstatoval, že vláda, ve které působil jako ministr financí a posléze premiér, snižovala zadlužování země, zároveň investovala do stavby dálnic, do armády a tak podobně. „Takže samé dobré zprávy za minulý rok,“ vychvaloval dál sebe i svůj kabinet Babiš.

Když předal slovo ministryni financí Aleně Schillerové, ta vysvětlovala, že prezidentu Zemanovi vyjevila několik překvapení. Jedním z překvapení bylo, že i v covidové době mnozí živnostníci platili povinné odvody v plné výši, ač jistou část roku nemuseli.

Poté konstatovala, že miliardy, které vláda napumpovala do ekonomiky, České republice pomohly. Ministerstvo financí prý teď velmi intenzivně pracuje na nové makroekonomické predikci, která bude zahrnovat i změny spojené s daňovým balíčkem.

„Vznikla pracovní skupina, která bude hodnotit jednotlivé covidové programy,“ zaznělo také z úst ministryně financí.

Když si znovu vzal slovo Babiš, konstatoval, že stále existují důvody, proč prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní. Potvrdilo se prý, že v Česku je britská mutace koronaviru. „Není to větší zabiják, ale je podstatně víc nakažlivý. Takže já můžu požádat všechny, že pandemii zvládneme jen společně a zvládneme ji tak, že omezíme kontakty a budeme dodržovat ta pravidla 3R,“ zdůraznil předseda vlády.

Jedním dechem si posteskl, že ho bohužel někteří lidé neposlouchají a pravidla nedodržují.

Pár slov věnoval i Karlovarskému kraji odkud opakovaně zaznělo, že nemocnice v Chebu je přetížená a region potřebuje pomoc. I s očkováním.

„Prosím vás, Karlovarský kraj je historicky nejhorší ve všem. My tady máme systémy, ale Karlovarský kraj musí komunikovat. Bylo by dobré, aby mluvili s námi, a ne s vámi,“ sdělil předseda vlády novinářům.

