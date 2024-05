Po útoku na Fica: „Nové dno.“ Obálka Reflexu, triko od Šafra. Na sítích je dusno

Po pokusu o atentát na Roberta Fica se v Česku rozvířila debata o tom, kdo přesně rozděluje společnost. Premiér Petr Fiala zásadně odmítl, že by to byl on či jeho vláda. Europoslankyně Kateřina Konečná nicméně upozornila na roli médií, konkrétně internetového deníku Forum 24. „Tady je vidět, kdo opravdu rozeštvává a radikalizuje společnost,“ vzkázala Fialovi. Jiní zase poukazují na květnovou obálku časopisu Reflex.

Většina českých politiků útok na slovenského předsedu vlády odsoudila. Český premiér Petr Fiala pro CNN Prima News v pořadu Co na to premiér uvedl, že násilí je odsouzeníhodné a každý člověk by se měl sám zamyslet nad tím, co dělat pro to, aby se situace ve společnosti nedramatizovala a nešířila se nenávist. Situace je totiž podle jeho slov napjatá i v České republice.

Zmínil, že i on sám je často terčem nenávistných útoků a to právě i ze strany opozičního hnutí ANO, jmenovitě od Andreje Babiše a Karla Havlíčka. „Ať se každý podívá na mé webové stránky a sociální sítě a pak na stránky Andreje Babiše a Karla Havlíčka. Každý den je tam útok nejenom na mě, ale i na mou rodinu. Překračuje to všechny hranice, které jsou v demokratické politice přípustné,“ řekl s tím, že strach ovšem nemá a sám se k podobným útokům nesníží a nadále bude odpovídat konstruktivní politikou a slušností.

Za tento výrok premiéra na sociální síti X zkritizovala Zuzana Majerová z Trikolory a obvinila ho z toho, že útok na Roberta Fica zneužívá k útokům na své politické protivníky.

Europoslankyně Kateřina Konečná a lídryně kandidátky STAČILO! do Evropského parlamentu však premiérovi ukázala, kdo podle jejího názoru rozdělení společnosti také dopomáhá. Na sociální síti X sdílela výrobek internetového deníku Forum 24 – triko v bílé barvě s nápisem „Bez Babiše a Okamury bude nejlíp!“ a logem týdeníku FORUM 24 na zádech.

„Pouhé dva dny po střelbě na premiéra sousední nejbližší země, kterého v tomto ODS a provládním plátku lynčovali poslední půl rok, Forum 24 našlo své nové dno. Tady je skutečně vidět, Petře Fialo, kdo opravdu rozeštvává a radikalizuje společnost,“ upozornila na sociální síti X europoslankyně Kateřina Konečná

Forum 24 aktuálně na tričko poskytuje slevu. Z původních 389 korun je nyní triko možné zakoupit za 199 korun na jejich e-shopu.

„50 procent sleva, no nekup to! Pro vás už žádné dno není dost hluboké, právě jste překonali i Mariánský příkop…“ vzkázala Konečná šéfredaktorce deníku Forum 24 Johaně Horákové a řediteli vydavatelství Forum 24, a.s. Pavlu Šafrovi.

Pouhé dva dny po střelbě na premiéra sousední nejbližší země, kterého v tomto ODS a provládním plátku lynčovali poslední půl rok. Forum 24 našlo své nové dno.

Tady je opravdu vidět @P_Fiala kdo opravdu rozeštvává a radikalizuje společnost.

50% sleva no nekup to! ??????… pic.twitter.com/7vioYbrfns — Kateřina Konečná (@Konecna_K) May 17, 2024

Jiní zase upozorňují na novou obálku časopisu Reflex, jehož šéfredaktorem je Martin Bartkovský, která společnost podle názoru některých uživatelů X také úplně nestmeluje.

„Když se pere ,ruský' Babiš a ,ukrajinský' Fiala, kam se podělo Česko? To je tématem aktuálního čísla. Jak se vám líbí naše obálka?“ sdílel foto nové obálky Reflex na Instagramu.

„Vy si prostě nedáte pokoj s tím rozdělováním společnosti,“ komentoval novou obálku uživatel X Aleš Hemer.

Vy si proste nedate pokoj s tim rozdelovanim spolecnosti @Reflex_cz …. pic.twitter.com/gxjduoaboB — Aleš “Alesh” Hemer ?? (@Alesh_HS) May 17, 2024

Psali jsme: Plán vlády pro boj s dezinformacemi. „Veřejnost se vše dozví v rámci dnů.“ Nový ministr Ženíšek už naznačil Že si za to může Fico sám? Konečná se zhrozila nad příspěvky „stoupenců“ Fialy Fiala popřel, že by vládní strany šířily nenávist. To prý dělá někdo jiný „Slovenská tragédie“. Překlad mediálního našlapování kolem atentátu

