Počet členů ČSSD klesl po deseti letech pod dvacet tisíc

Největší krajskou organizací zůstává jihomoravská se 2786 členy, následovaná Prahou (2593 členů) a Moravskoslezským krajem (2411 členů). I těchto regionů se však dotkl úbytek straníků, v každém jich od předchozího roku odešlo zhruba 200.

Členskou základnu tvoří ze 64,3 procenta muži. Víc než polovina straníků je ve věku od 30 do 59 let, na kterou připadá 57 procent členů. Pod 30 let je 7,5 procenta sociálních demokratů, naopak šedesátku překročilo 35,5 procenta z nich. Počet místních organizací meziročně mírně klesl z 1150 na 1117.

Počty sociálních demokratů klesají od roku 2009, kdy členská základna dosáhla 24.497 lidí. Mezi lety 2004 a 2008 za vlád ČSSD Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka, ale také Mirka Topolánka (ODS) a úřednického premiéra Jana Fischera se řady členů ČSSD rozšířily zhruba o osm tisíc lidí.