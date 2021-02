Pochází covid z laboratoře ve Wuhanu? WHO šokuje, nastal obrat

Světová zdravotnická organizace (WHO) nevylučuje, že by koronavirus způsobující onemocnění covid-19 unikl z virologické laboratoře v čínském Wuhanu. „Všechny teorie jsou stále otevřené,” řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ještě před třemi dny přitom byl takový scénář podle šéfa vyšetřovacího týmu WHO z Wuhanu „velmi nepravděpodobný”. Kromě odlišných stanovisek musí WHO čelit i utajování primárních čínských dat.

Z čínské mise se ozývaly zprávy, že je zapotřebí více času k identifikaci zdroje viru a že by se měly upřít zraky i na jihovýchodní Asii.



Z čínské mise se ozývaly zprávy, že je zapotřebí více času k identifikaci zdroje viru a že by se měly upřít zraky i na jihovýchodní Asii.



V pátek však podobné závěry uťal sám generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, když odmítl tvrzení, že je jeho organizace přesvědčena, že koronavirus nepochází z virologického institutu ve Wuhanu. Dle něj tuto wariantu WHO stále vyšetřuje.

„Zazněly určité otázky, zda byly některé hypotézy zrušeny. Po rozhovoru s některými členy vyšetřovacího týmu bych chtěl potvrdit, že všechny hypotézy zůstávají otevřené a vyžadují další analýzy a studie,“ uvedl podle serveru The New York Post Ghebreyesus.



Vyšetřovací mise podle něj získává informace, která nás přiblíží „k pochopení původu“ koronaviru. „Budeme pokračovat v práci, abychom získali informace, které potřebujeme k zodpovězení otázek, na které je ještě třeba odpovědět,“ dodal.



Tým WHO, který se do Číny vydal více než rok po začátku masivního šíření covidu-19, nyní v rámci hledání odpovědi na otázku původu koronaviru řeší problém ohledně čínského utajování dat. Čína před mezinárodním týmem vědců některé klíčové informace zatajuje a ti tak mají přístup akorát k analýzám a datům prvních čínských případů, jež vytvořily samotné tamní úřady.

Primární data, z nichž předložené čínské studie čerpají, jsou však pro vědce z WHO nedostupná a Čína je tají. Skupina tak nemůže vytvořit vlastní analýzu šíření koronaviru v Číně a musí se spoléhat na tu, kterou jim předkládají Číňané.



„Ukázali nám pár případů, ale není to stejné, jako kdyby dodali všechny, což je u epidemického šetření standardní,“ řekl k tomu australský mikrobiolog a jeden ze členů týmu WHO Dominic Dwyer. Dle něj mají vědci dosti omezené možnosti interpretace dat.



Čína vytrvale odmítá, že by byl koronavirus SARS-CoV-2 původem z wuhanské laboratoře, dle vedení Číny v laboratoři covid-19 nebyl nikdy přítomen.

Odlišné informace však mají Spojené státy; během prezidentského období Donalda Trumpa vyšlo tvrzení, že se ve Virologickém ústavu v čínském Wuhanu koronavirus vyskytoval a tamní vědci jej studovali.



