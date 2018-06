Poche měl přes SMS nabízet politické funkce za zvednutí ruky při hlasování. Ovšem nic nedodržel. Šokující svědectví o chování socialistického politika

Vraťme se do poloviny června, kdy se na pražském zastupitelstvu rozhodovalo o zásadní věci. Zdali se Praha změní v menší volební celky, anebo bude zachována v jednolitém tvaru. Zmíněné celky by samozřejmě velmi komplikovaly situaci malých stran, za které lze v Praze považovat lidovce, STAN, ČSSD, SPD nebo komunisty. Ti všichni totiž bojují o pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva. V případě sedmi volebních obvodů by se jejich šance proniknout do zastupitelstva rovnaly téměř nule.

A největší problém s tím měla především ČSSD , která je podle většiny kolegů na radnici „napojena na řadu městských firem“.

Jak ve středu informoval web Aktuálně v souvislosti s Hanou Novákovou: „Přesně ve 14:07, o přestávce před hlasováním, totiž dostala SMS zprávu z mobilního telefonu europoslance Miroslava Pocheho. Právě ta ji údajně přiměla ke změně postoje. Vláďa, o němž se ve zprávě mluví, je Novákové manžel, nynější starosta na Praze 10 za ČSSD Vladimír Novák, který se z ne zcela jasných důvodů na kandidátku pro podzimní volby vůbec nedostal."

Kandidátka Prahy 10 je uvnitř tohoto článku VÍME PRVNÍ Pražským lídrem ČSSD bude syn herce Landovského Jakub

Podle Aktuálně.cz šlo o to, že Poche měl Novákové přislíbit dodatečné zařazení jejího manžela na kandidátku nejen pro Prahu 10, ale i do celopražského zastupitelstva, pokud bude Nováková hlasovat v souladu se zájmy strany

.

ParlamentníListy.cz ovšem mají k dispozici kompletní kandidátky ČSSD Prahy 10 (v článku výše) i magistrátu , v nich ale Novákovo jméno chybí. „Novákovou rozčílilo, že Poche svůj slib o změně kandidátek nakonec stejně nesplnil," píše Aktuálně.cz. Zvažovaný ministr zahraničí tak prokazatelně manipuloval a lhal.

ParlamentníListy.cz disponují také informacemi o dalších zastupitelích, kteří na poslední chvíli změnili svůj názor v hlasování o obvodech. Konkrétní poznatky se týkají současného starosty Prahy 3 Alexandra Bellua (ODS) a jeho předchůdkyně Vladislavy Hujové (dříve TOP 09). „Alexovi vyhrožovali, že mu vezmou řetěz z krku, když bude hlasovat jinak, ale ten se nesesypal. Byl totiž na Praze 3 zvolen i hlasy socanů. Hujové naopak tvrdili, že ji vrátí do funkce místo něj, organizovali to především členové ČSSD, tyhle výhrůžky a nátlak" uvedl náš vysoký zdroj ze zastupitelstva.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tan