Poche podle Hamáčka nemá na MZV oficiální funkci

"Pan Poche nemůže působit v oficiální funkci, která by byla v kolizi s jeho mandátem europoslance. Neexistuje žádný smluvní vztah s ministerstvem," řekl Hamáček členům výboru, kteří se o řízení ministerstva zajímali na podnět pirátského poslance Jana Lipavského. "Pokud se na ministerstvu zahraničí objevoval, tak to bylo v rámci přípravy systemizace," dodal Hamáček.

Poche byl na seznamu ministrů, které prezidentovi Miloši Zemanovi navrhl premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman však Pocheho odmítl jmenovat a využil nabídky vládní koalice, aby místo něj pověřil řízením diplomacie Hamáčka, který ve vládě zastává také post ministra vnitra.



Když Hamáček přebíral ministerstvo zahraničí, Poche prohlásil, že bude v Černínském paláci působit jako nehonorovaný politický tajemník. O tom, jakou úlohu bude Poche zastávat, se dnes Hamáček před poslanci vyjádřil neurčitě. "Pokud bychom hledali nějaké angažmá, bude to v souladu se systemizací a nebude to v kolizi se služebním zákonem," řekl.



Státní tajemník Smolek doplnil, že nová systemizace pro resort, kterou dnes schválila vláda, platí od 15. července. Na úřadě budou obnoveny posty politických náměstků, které při svém nástupu zrušil ministr zahraničí předchozí menšinové vlády hnutí ANO Martin Stropnický. Znovu vznikne také sedmičlenný politický kabinet ministra. Další změna se týká struktury ministerstva, kdy sloučením svou odborů vznikne nový analytický útvar.



Poslanci chtěli od Hamáčka slyšet, jak zvládne řízení dvou silových resortů. Ten zopakoval svou dřívější odpověď, že vnitro a diplomacie se v řadě oblastí protínají. Za hlavní úkol, jímž se v roli šéfa diplomacie dosud zabýval, byla příprava na summit NATO, který se koná ve středu a ve čtvrtek. Ve středu Českou republiku na summitu zastoupí prezident Zeman, ve čtvrtek by do Bruselu měla přiletět delegace vedená premiérem Babišem, v níž má být i Hamáček. Jeho účast však závisí na tom, jak bude postupovat hlasování o důvěře vládě, které je naplánováno na středu.



Hamáček také dodal, že se chce v maximální míře účastnit všech jednání unijních ministrů zahraničí a vnitra. Připustil, že v některých případech ho patrně budou muset zastoupit náměstci. Takový postup však podle jeho slov není výjimkou ani u jiných zemí.



