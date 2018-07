Podělali jsme si to sami. Vlivný muž českých médií přiznal, jak to bylo se Schwarzenbergem a Drahošem

Čásenský skončil v MF Dnes poté, co deník koupil dnešní premiér Andrej Babiš (ANO). „Když jsem se to dozvěděl, tak jsem se vracel z jedné schůzky v centru Prahy,“ zavzpomínal Čásenský. „Věděl jsem, že to tak nějak skončilo, v mém případě,“ dodal s tím, že nějaký obchod tušil. „Tehdy se mělo za to, že Andrej Babiš spíš koupí vydavatelství Ringier. Vždy, když jsem nějaké signály měl, tak jsem si myslel, že Němci by Mafru Andreji Babišovi neprodali,“ hovořil Čásenský o své naivitě.

„Nechtěl jsem vést deník pod žádným oligarchou. Tehdejší majitelé museli novému vlastníkovi oznámit, že si koupil deník bez šéfredaktora,“ poznamenal Čásenský, kdy Babiš jej přemlouval například tím, že vyjmenoval všechny tehdejší úspěchy Agrofertu.

„Ten okamžik, kdy si Andrej Babiš koupil média, začali na něj reagovat ostatní politici a byl to moment, který výrazně eskaloval jeho vstup do politiky,“ dodal Čásenský.

Čásenský podrobil v rozhovoru kritice také média. Například uvedl, že v prezidentské kampani před pěti a půl lety fandila drtivá většina médií Karlu Schwarzenbergovi. „To se dá považovat za aktivismus. Snažili jsme se tomu bránit, ale i MF Dnes byla jednoznačně na straně Schwarzenberga,“ sdělil Čásenský s tím, že tehdy média ztratila značnou část důvěryhodnosti.

„Ještě viditelnější to bylo teď nedávno před dvěma lety při prezidentské kampani ve Spojených státech. To, co byla americká média ochotna zveřejnit o Donaldu Trumpovi, to by nebyla ochotná zveřejnit o nikom jiném,“ dodal.

Následně se vyjádřil i k letošní prezidentské volbě. „Myslím, že se to dá ukázat i na příkladu. Měsíc před volbami jsme popisovali problematické okolí prezidenta Miloše Zemana i problematické okolí Jiřího Drahoše,“ popsal svůj postoj Čásenský. „Přesně v tomhletom má být role médií,“ míní.

„Alternativní média mají dost často problémy s tím, aby to byla pravda, to, co píšou,“ poznamenal také Čásenský. „Pokud nebudou tradiční média schopna předávat svým konzumentům relevantní informace, tak už jim nic nepomůže,“ dodal Čásenský. „V devadesátých letech měla média větší úctu k politikům,“ řekl také exšéf MF Dnes. „V té době se také v politice pohybovaly osoby, které si zasloužily větší respekt, než osoby, které dorazily do politiky později,“ sdělil s tím, že média pak také delší dobu adorovala Václava Klause. Ke konci 90. let pak podle jeho slov začala být média sebevědomější.

