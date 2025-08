Proč Trump tak tlačí na příměří? Analytik odhalil. Zelenskyj nebude rád

„Volodymyr Zelenskyj je fakticky mrtvý muž. Z několika různých důvodů, z nichž ten nejdůležitější nejspíš je nemožnost ho ‚legálně‘ nahradit,“ uvedl analytik Jaroslav Štefec v textu uveřejněném na sociální síti Facebook s tím, že potenciální uchazeči o jeho post by byli, ale dokud trvá válka, a tím i výjimečný stav, podle ukrajinské legislativy nelze vypsat volby. A to je podle Štefce důvod, proč 47. prezident USA Donald Trump tlačí na uzavření delšího příměří, během něhož by mohly proběhnout volby.

Jako nejpravděpodobnějšího nástupce Zelenského Štefec vidí Valerije Zalužného, někdejšího nejvyššího vojenského velitele na Ukrajině, který se stal velvyslancem své země ve Velké Británii. Štefec to vidí tak, že si už Britové Zalužného náležitě vychovali.

Štefec má za to, že Zalužnyj dostal za úkol udržovat válku v chodu takřka do posledního Ukrajince a do posledního vyplaceného eura. Štefec nepochybuje, že Američanům se tato představa ani trochu nelíbí, ale v tuto chvíli prý tahají za kratší konec provazu. „Pánové v CIA to nejspíš tak trochu podcenili. Ale znáte to – padají letadla, padají vrtulníky… Koho zajímají kolaterální ztráty, když na bojištích denně umírají stovky a tisíce lidí?“ zeptal se Štefec.

Štefec má za to, že Američané by byli raději, aby Zelenského nahradil jeho bývalý poradce Alexej Arestovič a podle analytika se dá očekávat, že vypukne boj mezi britskou tajnou službou MI6 a americkou CIA.

„Být Zelenským, důsledně bych se vyhýbal letadlům a všemu, co s nimi souvisí. Totéž ovšem platí i pro Zalužného a Arestoviče. Rivalita mezi CIA a MI6 je totiž dostatečně známa,“ uzavřel svůj text Štefec.