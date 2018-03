Podrobnosti o zatčení kurdského politika. Turecko při něm hrálo větší roli, než se zdálo

Muslim se účastnil konference o bezpečnosti na Blízkém východě, jíž se v Praze účastnily stovky hostů z celého světa. Akce se u nás konala každý rok s vědomím a souhlasem vlády. Jak píší Lidové noviny, jde o vítanou platformu setkávání mnohdy znesvářených stran. Ze strany kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak byla akce podpořena částkou 22,5 milionu korun.

Na konfererenci byl zákaz pořizování audiovizuálních záznamů, novináři nesměli citovat řečníky. Jak však píší Lidové noviny informaci od svého zdroje, minulý týden došlo k porušení těchto pravidel. Již v průběhu konference se objevila na tureckých webech fotografie Sáliha Muslima. Následně došlo k výhrůžkám jeho osobě a ochranka hotelu Marriott, kde se konference konala, musela řešit incident. Muslimovi byla následně nabídnuta ochranka, tu však odmítl. Zatčen pak byl zhruba o půl druhé ráno ve svém hotelovém pokoji.

K zatčení mohlo dojít, jak píší Lidové noviny, podle dvou scénářů. Buď to policii prozradili agenti turecké tajné služby, kteří byli rovněž na konferenci, nebo policisté lustrovali Muslima tak důkladně, že se sami k tureckému zatykači „proklikali“.

„Muž byl zadržen na základě žádosti učiněné dle mezinárodních úmluv o extradici. S tím spojené písemnosti nám byly doručeny přímo z turecké strany,“ uvedl v této souvislosti Jozef Bocán z Policejního prezidia.

V úterý pak Městský soud v Praze rozhodl o tom, že Muslim byl propuštěn na svobodu. „Nejčernější hlasy ze zpravodajské komunity naznačují, že česká justice skočila na provokaci tureckých úřadů. Turci o zadržení požádali v Česku, ačkoli Muslim cestuje po Evropě několik let. Před příjezdem do Prahy vystupoval na konferenci v Bruselu. Byl v Ženevě, byl v Berlíně. Přechodný pobyt má ve Finsku. Zadržen byl až v Praze,“ píší Lidové noviny o nejasnosti kolující kolem zatčení. Další z nejasností je i to, že policie nedala vědět zpravodajcům.

Celý případ nyní prověřují inspekční orgány.

autor: vef