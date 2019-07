Podvod na voličích! Ekonomka Šichtařová varuje před tím, co provedli v Bruselu

Předseda české vlády Andrej Babiš (ANO) je po bruselském jednání spokojen. Skutečnost, že se příštím předsedou Evropské komise nestane levicový nizozemský politik Frans Timmermans, mu podle všeho stačí. Ale ekonomce Markétě Šichtařové to rozhodně nestačí. Z pohledu do Bruselu bychom se podle ní měli poučit také v tom, zda a jak chceme měnit vládní reprezentaci v Praze.

Markéta Šichtařová s obavami hledí na to, co dohodli předsedové vlád a prezidenti jednotlivých členských zemí na jednání Evropské rady. Tito politici prý v podstatě spáchali podvod na voličích, protože od mocenských struktur zcela odstavili jednotlivé spitzenkandidáty, špičkové kandidáty jednotlivých frakcí, pro které voliči hlasovali.

Toho, že nebyl k moci připuštěn Frans Timmermans, kandidát Evropské levice na předsedu Evropské komise, Šichtařová nelituje, neboť se jí zdá, že pro tohoto politika je i socialismus příliš málo levicový.

Prostě a krátce řečeno, podle Šichtařové nebyla dosavadní politika EU dobrá, ale na Lagardové je vidět, že ani rozhodně lepší nebude. A toho by si měli všímat i Češi, Moravané a Slezané.

„Kdyby náhodou vláda padla – co dál? Pravděpodobně bude stejný premiér znovu dvakrát jmenován prezidentem. A pokud by se vládu nepodařilo sestavit, přijdou předčasné volby. A dál? Fakt to pak bude jiné...? Fakt ve volbách nezíská stejný premiér, proti kterému Letná protestovala, ještě víc procent? A neposílí ve stejných volbách ještě víc neomarxisté volající po vyvlastňování bytů? Nejsou tyhle demonstrace nejrychlejší zkratkou ke společné vládě oligarchů, neomarxistů a Greto-aktivistů? Není pro nás volba „evropských“ šéfů vlastně užitečným mementem?“ zeptala se na závěr.

