Pokud bude Ševčík odvolán... Václav Klaus tuší zásadní dopad. Lidé to sledují

MONITORING Akademický senát v pondělí potvrdil pravomoc rektoru Petru Dvořákovi odvolat děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka. Bývalý prezident České republiky Václav Klaus ve svém komentáři vyjádřil názor, že Ševčík skutečně pochybil, a to neodhadnutím nálady ve společnosti. Své názory říkal podle Klause hlasitě a bezstarostně. „Myslel, že se to smí,“ napsal Klaus. Pokud k jeho odvolání skutečně dojde, stane se „symbolem režimové změny“ v ČR. Prezident se vyjádřil i k výroku Nerudové o nerovnosti mužů a žen a víkendové vzpouře Prigožina v Rusku. Zvláštní systém, umí zavřít Navalného, ale ne Prigožina, napsal Klaus.

reklama

Rektor Vysoké školy ekonomické si akademickým senátem školy nechal schválit, že děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík pochybil. Václav Klaus ve svém komentáři zveřejněném na webových stránkách Institutu Václava Klause souhlasí. Ševčík dle něj pochybil. Podceněním atmosféry ve společnosti a nedostatečným vyvážením role děkana a svých občanských postojů. „Měl své názory a ty dával zřetelně najevo. Své názory vyjadřoval až příliš bezstarostně. Myslel, že se to smí,“ napsal o charakteru děkana fakulty Klaus.

Dvořák pro iRozhlas v úterý řekl, že už akademickému senátu VŠE předložil návrh, ve kterém je jeho záměr děkana odvolat z funkce obsažen. Dojde-li k tomu, stane se to podle Klause precedentem a bude možné tuto situaci přirovnávat ke komunistickým praktikám. „Dojde-li k jeho odvolání, rozhodnutí rektora bude kaňkou na našem školství a na našem akademickém světě. Bude precedentem. Stane se varováním, aby si všichni dali pozor. Bude oprávněně přirovnáváno k praktikám komunismu,“ zdůraznil Klaus ve svém komentáři.

Fotogalerie: - Na podporu Ševčíka

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7919 lidí

Minulý víkend sdílela ekonomka a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová na sociální síti tweet, v němž se domáhala všech účastníků mužského pohlaví, aby ženám neříkali, že v České republice existují pro ženy i muže rovné příležitosti. „Mám prosbu. Přestaňte prosím přesvědčovat nás ženy, že máme v ČR rovné příležitosti. Je to jako kdybychom my přesvědčovaly vás, že když vás někdo kopne do rozkroku, tak to nebolí. Díky!“ uzavřela svou prosbu poděkováním Nerudová.

Mám prosbu. Přestaňte prosím přesvědčovat nás ženy, že máme v ČR rovné příležitosti. Je to jako kdybychom my přesvědčovaly vás, že když vás někdo kopne do rozkroku, tak to nebolí. Díky! ?? — Danuše Nerudová (@danusenerudova) June 23, 2023

Klaus o jejím výroku prohlásil, že žádný muž by si podobný výrok vůči ženám nedovolil vyslovit a vyjádřil tak svou úlevu spojenou s tím, že Nerudová ve své prezidentské kampani byla neúspěšná. S prezidentem Petrem Pavlem je pak Klaus spokojenější. „Ještě štěstí, že máme toho Pavla. Ten aspoň není profesorem a neříká o sobě, že je chytrý,“ napsal Klaus s dodatkem, že Nerudovou však není radno podceňovat.

Fotogalerie: - Za oběti komunismu

Posledním tématem hýbajícím společností, na které Václav Klaus reagoval, byl víkendový pokus vůdce ruských žoldnéřů Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina o vzpouru proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Prigožina označil za „iracionální postavu v iracionálním světě“, nechápe ho. Co však ještě Klaus zjistil, že úplně nechápe a nedává mu smysl, je samotný ruský režim – systém, který, jak sám poznamenal, dokáže zavřít novináře Navalného, ale neporadí si s Prigožinem. „Buď je Rusko v čele s Putinem nedemokratický, zcela autokratický systém, jak je v našich médiích líčeno, a pak by si se vzpurným majitelem armády snadno poradilo, nebo je to systém daleko méně centralizovaný, systém neřízený, systém, kde si každý dělá, co chce,“ napsal se slovy, že obojí je samozřejmě špatně. Na závěr komentáře přednesl Klaus svůj názor, že Putina Prigožinova akce výrazně oslabila.

Psali jsme: Lodě potáhnou létající draci. Boj za klima. Novinka. Internet nadskakuje: A pak parní stroj... Štěpánek (Trikolora): Svět není spravedlivý Václav Klaus: Tak nám odvolali Ševčíka, Nerudová prozradila své já a Prigožin byl skoro pod Moskvou Vondráček (Svobodní): Jedničky ani pětka za boj s inflací a dluhy české občany nepotěší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.