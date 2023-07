Pokud padne Niger... Vojenský převrat v zemi. Západ na nohou. Prigožin jásá

Ve středu 26. července 2023 večer zadrželi vojáci nigerské prezidentské gardy prezidenta Mohameda Bazouma. Jiná skupina vojáků mezitím oznámila jeho svržení, uzavřela hranice země, vyhlásila zákaz vycházení a pozastavila činnost státních institucí země.

Jedná se o pátý vojenský převrat od získání nezávislosti Nigeru v roce 1960. Niger ležící uprostřed Sahelu se trvale pohybuje na konci indexu lidského rozvoje, který měří OSN. Počet jeho obyvatel stále roste a nyní se pohybuje okolo 22,4 milionu. Země se potýká se dvěma džihádistickými kampaněmi – jednou na jihozápadě a druhou na severovýchodě Nigérie. Nigerská armáda byla vycvičena a v minulosti obdržela logistickou podporu od USA a Francie, přičemž obě země mají v Nigeru vojenské základny.

Muž, který se představil jako plukovník Amadou Abdramane, ve videu oznámil konec dosavadního režimu. „My, Obranné a bezpečnostní síly (FDS), sjednocené v Národní radě pro ochranu vlasti (CNSP), jsme se rozhodli skoncovat s režimem, který znáte.“ Jako důvod pro puč uvedl zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi a „špatnou hospodářskou a sociální správu“, informovala CNN.

Military coup in #Niger bad news for #France. France was able to use Uranium from their former colony to run their Nuclear Power plants.

Pro-French government was removed.

France is rapidly losing its position in #Africa pic.twitter.com/Nnoo1TJ2mP