Pokud volby nedopadnou dobře, tak vám třeba najednou zmizí z obrazovky Václav Moravec, varoval Rakušan. Ale vyhrát prý může kdokoliv ze tří

„ODS? Žádná velká láska to není. Ale obě koalice nepochybujeme, že máme patřit na Západ. Po dvaatřiceti letech šance poslat komunisty do dějin. A Babiše...“ I to zaznělo na akci Pirátů a STAN v Českých Budějovicích. Mluvilo se o Orbánovi, o svobodě a také o dezinformacích. Podpořit Ivana Bartoše přišli zástupci romské organizace. „Budeme kontaktovat Romy, aby šli volit Piráty,“ slíbil Robert Kotlár. Nechyběly domácí zelňáky pro oba lídry i cedule s nápisem „Vraťme zemi motýle a včele“. A smích nad přezdívkou „vyhulený a vykulený“...

Zmrzlina, cukrová vata i skákací hrad pro děti. Tak vypadalo setkání koalice Pirátů a STAN s lidmi v Českých Budějovicích. Nechyběly ani cedule s „Vraťme zemi motýle a včele“ nebo „Vraťme zemi budoucnost“. Zatímco na akci SPOLU, která se konala také tento týden, dorazil muž s domácí slivovicí, se kterou si s politiky připíjel, tady dostali domácí zelňáky. „To jsem vám upekla,“ usmívala se žena, která podávala jeden pytlíček Bartošovi a jeden Rakušanovi, kteří se na svou příznivkyni usmívali.

„Hrozně se mi líbíte,“ tiskl lídrům ruku další muž. Na akci dorazilo několik desítek lidí, mezi nimi poměrně značná část důchodců.

„Myslím si, že tady máme tři subjekty, které se budou pohybovat okolo pětadvaceti procent a je velmi těžko predikovat, který bude vítězný. Ale budou to jedny z nejvyrovnanějších voleb, které jsme tady měli,“ uvedl Vít Rakušan pro ParlamentniListy.cz.

Chceme, aby vyhrál pan Bartoš. Oslovíme Romy….

Potřást si rukou především s Ivanem Bartošem přišli i zástupci takzvané Nové vize 2020. „Budeme podporovat Piráty. Pan Bartoš, to je strašně hodný člověk, i jeho kolegové. Naši Romové budou volit jenom Piráty. Nikoho jiného tam nevidíme. Členů máme dost a myslím si, že jsou nás tisíce na to, abychom šli volit pana Bartoše,“ vysvětlil Robert Kotlár.

A dodal: „Nechceme, aby vyhrál pan Okamura a pan Babiš. Chceme, aby vyhrál pan Bartoš. Myslíme dopředu. Mají dobrý plán. Budeme kontaktovat Romy po městech, po sociálních sítích, aby se s námi spojili a šli volit Piráty.“

Ořezávání svobod a demokracie. A kamarád Orbán?

Lídři mluvili především o důležitosti těchto voleb. Ivan Bartoš promluvil o „ořezávání svobod a demokracie“ za této vlády. „Spoustu svobod jsme ztratili. Spousta institucí, na které jsme spoléhali, že v České republice alespoň nějak zafungují, tak najednou je jejich role buďto bagatelizovaná nebo jsou ovládnuté a selhávají ve své funkci. Naposledy tedy inspekce životního prostředí, která není za rok schopná dodat výsledky toho, odkud unikl kyanid do řeky a otrávil ryby. A tak, jak je to s tou Bečvou, tak je to bohužel, s tímhle státem už téměř ve všem,“ prohlásil Bartoš.

„A vrchol byla ta exhhibice, kdy si pan premiér Babiš pozval Viktora Orbána jako svého přítele na kampaň do Ústeckého kraje. Asi není větší signál pro demokraticky smýšlející lidi v České republice, kam by tato země v případě, že by pokračovala pod vedením Andreje Babiše, s jediným asi teď možným koaličním partnerem, což je SPD Tomia Okamury, směřovala“, varoval šéfpirát.

Na adresu Maďarska Bartoš dodal: „Země, která nectí svobodu slova, která nemá funkční veřejnoprávní média. Tam se vládne pět let v jakémsi nouzovém stavu. Spousta věcí je naprosto nedemokraticky vyhlašovaná dekrety. Opozice nemá prakticky přístup do médií, nebo ho má velmi omezen. A to je budoucnost pro ČR, kterou bychom rozhodně nechtěli.“

Najednou zmizí Václav Moravec z obrazovky...

I Vít Rakušan rozebral – v souvislosti s návštěvou Viktora Orbána a s jeho podporou Andreje Babiše – situaci v Maďarsku. „Co se v Maďarsku děje? Tak v Maďarsku nejsou svobodná média. Univerzity ztratily svoje svobody. LGBT komunita v Maďarsku je doslova a do písmene utlačována možná horším způsobem, než to u nás bylo za komunistů. Tohle jsou všechno věci, kam přece nechceme jít,“ nabádal.

„A ta změna k horšímu bývá neuvěřitelně rychlá. Odvolat mediální rady, to trvá pár měsíců. Tady se může stát, že pokud ty volby – ony dopadnou dobře, nebojte se, ale nedej bože, kdyby nedopadly dobře – tak se může stát, že tady za půl roku skutečně máme úplně jinou situaci. Najednou zmizí, co já vím, Václav Moravec z obrazovky. Reportéři z nějakého důvodu, ekonomických škrtů v České televizi, už nebudou natáčet své investigativní reportáže. A najednou zjistíme, že tu svobodu den co den ztrácíme. A potom cesta, jak ji získat zpátky, je obrovitánsky těžká,“ pravil Rakušan.

ODS? Žádná velká láska to není, ale... A šance poslat komunisty do dějin

„Nám se teď říká – a vy budete vládnout jako s tou ódéeskou ... A my s Ivanem odpovídáme – no, žádná velká láska to není. Ale na druhou stranu, jednu věc máme společnou i s tou druhou koalicí, a ta je úplně základní. Nepochybujeme o tom, že máme patřit na Západ. Nepochybujeme o tom, že máme patřit k zemím, kde se pravidelně volí, kde nikdo nezpochybňuje svobodu jednotlivce, kde si prostě můžeme žít tak, jak je nám milé a nikdo nám ty životy až přespříliš neřídí. Tohle je přece smysl těch voleb, které máme před sebou,“ přednášel Rakušan.

„A ještě ty volby dávají jednu obrovitánskou šanci. Pokud přijdou volit především mladí, každý hlas se počítá, ale pokud se zvýší volební účast hlavně u mladých lidí, tak je možné, že po dvaatřiceti dlouhých letech pošleme komunisty do dějin. Pojďme to udělat,“ vyzval šéf STANu za bouřlivého potlesku lidi pod jevištěm a připodotkl: „A Babiše, toho taky samozřejmě, tak to je taky trochu komunista.“

V souvislosti s programem koalice Rakušan zmínil i pár věcí, které považují za důležité. „Potřebujeme změnit náš vzdělávací systém, aby vychovával lidi vybavené pro 21. století. Potřebujeme si prostě říct, že Češi jsou národ, který má rád přírodu. A není na tom nic zeleného ani fanatického. Musíme se o ni starat dobře, abychom ji odkázali dalším generacím, stejně jako naši půdu, která je úrodná,“ uvedl a zmínil i větší podporu malých a středních zemědělců, a ne jen velkých „agroholdingů“.

„Tahle země potřebuje mnoho systémových změn a potřebuje i to, aby stát byl jednodušší, protože složitá byrokracie, složité mechanismy vždycky vyhovují nejvíc autoritářům a těm, kteří mají totalitní myšlení. My ho nemáme,“ volal Rakušan. „My chceme stát, který bude jenom jako střecha pro vás, když na vás bude pršet, ale jinak vám do toho života nebudeme mluvit. Tohle my vám slibujeme, a pojďte to s námi příští týden změnit,“ vyzval.

Vykulenec a vyhulenec? Smích… ale horší dezinformace...

Moderátor se poté zeptal na „ty nejoblíbenější dezinformace“, které o koalici kolují.

„Včera mě rozesmálo ‚vyhulenec a vykulenec‘,“ vyvolal smích i pod jevištěm. „A hádej, kdo je kdo,“ smál se i Bartoš a Rakušan také s úsměvem sdělil: „A přitom Ivan nehulí a já nejsem vykulenej.“

Dostali se ale i k závažnějším věcem.

„Věřím, že spousta lidí, kteří dnes přišli, těm věcem, které se o nás říkají, nevěří. Ale bohužel, spousta jim také věří. Zřídili jsme infolinku. Protože ten Andrej to hučí do lidí, kteří si to nemají jak ověřit. Telefonovat ale umí skoro každý. A nejhorší na té dezinformační scéně je, že ti lidé se tam reálně bojí. Strach vyprodukoval jediného českého teroristu Baldu, který pokácel stromy na vlakové koleje. A nám volají lidi, kteří se bojí, že jim sebereme barák, že jim sebereme řidičák, důchody... Protože toto pouští v tuto chvíli hnutí ANO ve své kampani. Já jsem to označil za hnus. A moje prosba na vás je, abyste to lidem kolem sebe vysvětlili. Řekněte jim, že to není pravda,“ žádal Bartoš.

„Ty nejhorší dezinformace jsou – nastěhujeme vám někoho do vašich bytů, budeme vám brát vaše byty, lidem nad sedmdesát vezmeme řidičák a podobně,“ kroutil hlavou Rakušan s tím, že ho překvapilo, že tomu někteří lidé opravdu věří.

„Já jsem devět let starostoval v Kolíně, snad ne úplně blbě, vyhrávali jsme volby s 60 procenty. A na mítinku v Kolíně teď za mnou přišla jedna starší dáma a říkala mi – já jsem vás vždycky volila, ale teď už ne. Budete brát lidem nad sedmdesát řidičáky. A já vysvětloval – oběma mým rodičům je nad sedmdesát a já jsem moc rád, i kvůli hlídání vnoučat, že ten řidičák mají. Takže mi nikomu nic brát nebudeme. Ale to zlo, ta slina, ten jed, který se o nás šíří, tak bohužel prostě někde padl na úrodnou půdu,“ krčil rameny Rakušan.

A na závěr podotkl: „Andrej Babiš už teď vyhlásil, že v neděli prozradí, proč který z českých politiků šel do politiky. Čímž oznamuje, že od neděle začíná týdenní permanentní dezinfo-očerňovací kampaň, která se povede drsnými způsoby. A já vás všechny prosím, zachovejme si zdravý rozum, věřme svému úsudku a vždycky přemýšlejme, že tyhle slova říká usvědčený podvodník a lhář,“ uzavřel rázně.

