Policejní razie na pražských nemocnicích. Strážci zákona navštívili Vrbovskou, kterou vyhodil ministr Vojtěch

Národní centrála bojující proti organizovanému zločinu (NCOZ) si může udělat zářez na pomyslné pažbě. Kvůli podezření na korupční jednání a na vydírání vyšetřovatelé dnes policisté zasahovali v Nemocnici Na Františku a v Nemocnici Na Bulovce. Ale nejen tam. Auto se strážci zákona se objevilo také u bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské. Tu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zbavil funkce v lednu.

Měl prý navíc podezření, že vše v pořádku není ani v Nemocnici Na Františku. Proto tam poslal ministerskou kontrolu, která prý fungování nemocnice důkladně prověřuje.

„Doposud bylo zahájeno trestní stíhání proti pěti fyzickým a jedné právnické osobě, a to pro zločin přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení. Trestní řízení je vedeno se zadávacími řízeními na dodávku služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Na Bulovce,“ řekla Bradáčová. V případě úspěšného odsouzení mohou padnout tresty v rozmezí pět až dvanáct let vězení.

Policie zasahuje také v právních kancelářích v Praze a v Brně.

„Kriminalisté zasahují také ve společnosti HTS Corporate Group, do které spadá i První chráněná dílna. Ta získala jen v posledních dvou letech od Nemocnice Na Bulovce přes dvě desítky zakázek. Majitel společnosti Tomáš Horáček je nedostupný, na telefony nereaguje ani společnost,“ píše rozhlas.

