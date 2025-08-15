Policie zajistila bitcoiny z kauzy Jiřikovského, ministerstvo řeší další kroky
15.08.2025 17:58 | Monitoring
Orgány činné v trestním řízení dnes zajistily Ministerstvu spravedlnosti ČR bitcoiny, které úřad získal jako dar od Tomáše Jiřikovského, někdejšího provozovatele darknetového tržiště a odsouzeného obchodníka s drogami.
Podle informací zveřejněných na oficiálním účtu Ministerstva spravedlnosti orgány činné v trestním řízení provedly zajištění bitcoinů, které resort držel od března 2025, kdy je daroval Tomáš Jiřikovský. Ministerstvo uvedlo, že tento úkon respektuje, a zdůraznilo, že potvrzuje závěry dříve zveřejněných právních stanovisek, podle nichž existuje vysoké riziko, že bitcoiny pocházejí z nelegální činnosti.
Jiřikovský, který byl v roce 2017 odsouzen za obchod s drogami a nedovolené ozbrojování, daroval ministerstvu 468 bitcoinů. Tyto bitcoiny byly částečně prodány v aukcích od března do května 2025, přičemž 235 z nich bylo převedeno na kupce za celkem 446,6 milionu korun. Zbývajících 233 bitcoinů zůstalo v držení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) však rozhodla, že s těmito bitcoiny nebude nakládáno, dokud trestní řízení nevyjasní jejich původ.
Ve čtvrtek večer provedla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) razie v souvislosti s touto kauzou. Podle Deníku N byl v Břeclavi zadržen a obviněn sám Tomáš Jiřikovský, a to z legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného nakládání s omamnými látkami. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci potvrdilo, že zásah souvisí s podezřením z praní špinavých peněz a obchodu s drogami, a vyšetřování bylo vyloučeno k samostatnému řízení.
Podle zjištění auditorské firmy Grant Thornton, která provedla audit kauzy na žádost ministryně Decroix, ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat. Audit poukázal na to, že úřad věděl o riziku, že kryptoměna pochází z trestné činnosti, a přesto ji přijal, což může naplňovat skutkové podstaty některých trestných činů. Tento dar přijal tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který kvůli kauze v červnu 2025 rezignoval a pozastavil své členství v ODS.
Ministerstvo spravedlnosti připravilo aktualizovanou časovou osu kauzy, která obsahuje více než 8000 položek a mapuje okolnosti přijetí daru. Její zveřejnění však závisí na konzultacích s orgány činnými v trestním řízení, aby nebyla ohrožena probíhající vyšetřování. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka uvedl, že resort neplánuje podat stížnost proti zajištění bitcoinů.
Kauza vyvolala značný politický ohlas. Došlo k veřejné výměně mezi ministryní spravedlnosti Evou Decroix a jejím předchůdcem Blažkem:
Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru,potvrdí se současně ,že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven…
Pobouření neskrývají ani opoziční politici jako europoslanec Ondřej Dostál ze Stačilo!.
Další vývoj kauzy zůstává otevřený. Policie nadále vyšetřuje nejen Jiřikovského, ale i možné zneužití pravomoci v souvislosti s přijetím daru. Podle vrchního státního zástupce Radima Dragouna není možné z důvodu ochrany vyšetřování poskytnout další podrobnosti.