Policie zajistila bitcoiny z kauzy Jiřikovského, ministerstvo řeší další kroky

15.08.2025 17:58 | Monitoring

Orgány činné v trestním řízení dnes zajistily Ministerstvu spravedlnosti ČR bitcoiny, které úřad získal jako dar od Tomáše Jiřikovského, někdejšího provozovatele darknetového tržiště a odsouzeného obchodníka s drogami.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně spravedlnosti Eva Decroix
Podle informací zveřejněných na oficiálním účtu Ministerstva spravedlnosti orgány činné v trestním řízení provedly zajištění bitcoinů, které resort držel od března 2025, kdy je daroval Tomáš Jiřikovský. Ministerstvo uvedlo, že tento úkon respektuje, a zdůraznilo, že potvrzuje závěry dříve zveřejněných právních stanovisek, podle nichž existuje vysoké riziko, že bitcoiny pocházejí z nelegální činnosti. 
 
Jiřikovský, který byl v roce 2017 odsouzen za obchod s drogami a nedovolené ozbrojování, daroval ministerstvu 468 bitcoinů. Tyto bitcoiny byly částečně prodány v aukcích od března do května 2025, přičemž 235 z nich bylo převedeno na kupce za celkem 446,6 milionu korun. Zbývajících 233 bitcoinů zůstalo v držení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) však rozhodla, že s těmito bitcoiny nebude nakládáno, dokud trestní řízení nevyjasní jejich původ.
 
Ve čtvrtek večer provedla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) razie v souvislosti s touto kauzou. Podle Deníku N byl v Břeclavi zadržen a obviněn sám Tomáš Jiřikovský, a to z legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného nakládání s omamnými látkami. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci potvrdilo, že zásah souvisí s podezřením z praní špinavých peněz a obchodu s drogami, a vyšetřování bylo vyloučeno k samostatnému řízení.
 

Podle zjištění auditorské firmy Grant Thornton, která provedla audit kauzy na žádost ministryně Decroix, ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat. Audit poukázal na to, že úřad věděl o riziku, že kryptoměna pochází z trestné činnosti, a přesto ji přijal, což může naplňovat skutkové podstaty některých trestných činů. Tento dar přijal tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který kvůli kauze v červnu 2025 rezignoval a pozastavil své členství v ODS.
 
Ministerstvo spravedlnosti připravilo aktualizovanou časovou osu kauzy, která obsahuje více než 8000 položek a mapuje okolnosti přijetí daru. Její zveřejnění však závisí na konzultacích s orgány činnými v trestním řízení, aby nebyla ohrožena probíhající vyšetřování. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka uvedl, že resort neplánuje podat stížnost proti zajištění bitcoinů.
 
Kauza vyvolala značný politický ohlas. Došlo k veřejné výměně mezi ministryní spravedlnosti Evou Decroix a jejím předchůdcem Blažkem:
 
 
Pobouření neskrývají ani opoziční politici jako europoslanec Ondřej Dostál ze Stačilo!.
 
 
Další vývoj kauzy zůstává otevřený. Policie nadále vyšetřuje nejen Jiřikovského, ale i možné zneužití pravomoci v souvislosti s přijetím daru. Podle vrchního státního zástupce Radima Dragouna není možné z důvodu ochrany vyšetřování poskytnout další podrobnosti. 

 

Zdroje:

https://denikn.cz/1811005/policie-zajistila-statu-bitcoiny-od-jirikovskeho-pochazeji-podle-ni-zrejme-z-trestne-cinnosti/

https://twitter.com/blazek_p/status/1956237176095625715?ref_src=twsrc%5Etfw

autor: Martin Huml

Diskuse obsahuje 7 příspěvků

