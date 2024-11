Policisté přišli buzerovat ženu za názor. Ta ale věděla, co s nimi provést

Allison Pearsonová se chystala na oslavu Dne veteránů, když jí na dveře zaklepali policisté. Oznámili jí, že je obviněna z incidentu z nenávisti. A to za příspěvek na síti X, který zveřejnila před rokem. Policista zkonstatoval, že šlo o příspěvek vyvolávající rasovou nenávist. Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21464 lidí

Novinářka se zeptala, co to bylo za příspěvek na síti X. Policista zakroutil hlavou s tím, že to jí říct nesmí. Zeptala se tedy, kdo ji žaloval. I tady policista zakroutil hlavou. „Není to ,žalující‘,“ řekl policista. „Říká se jim ,oběť‘.“ Ale jméno oběti novinářce také nemohl prozradit.

To novinářce nedávalo smysl. „Dobře, jste tady, abyste mě obvinil z urážky, ale nesmím vědět, co to bylo za urážku. Ani mi nemůže být řečeno, kdo mě obviňuje? Jak se mám tedy bránit?“ zeptala se Pearsonová šokovaně. „Tohle má být rok 2024, ne 1984, přesto se zdálo, že policisté jednají podle operačního manuálu George Orwella,“ napsala k tomu pro Telegraph novinářka.

V tu dobu, píše Pearsonová, už policisté nejspíš pochopili, že zaklepali u špatných dveří. Oba dostali malou přednášku ve dveřích obviněné. „Dnes vzpomínáme na stovky tisíc britských mužů, většina z nich zhruba ve věku, ve kterém jste teď vy dva, kteří položili své životy, abychom mohli žít ve svobodné zemi, ne pod botou tyranie. A vy, vy přicházíte sem v tento posvátný den... Víte, ti vojáci, nikdy si nedokázali představit, že by se jejich země, naše země, země, za kterou zemřeli, někdy stala místem, kde se policie objeví u dveří člověka, který neudělal nic špatného…“

Novinářka popsala, jak se cítila takovým vměšováním státu do života člověka ponížená. „Jak to bylo nebritské tím nejbolestivějším způsobem, toto neoprávněné vměšování státu do mého soukromého života, toto ponižující veřejné pokárání za nějaký náhodný komentář on-line, který přesně udělal co? Komu konkrétně ublížil? Jak přesně vyvolal nenávist? Bylo to strašně nehorázné,“ popsala své bezprostřední pocity Pearsonová.

Popsala, že v Británii probíhá epidemie násilné kriminální činnosti, kterou policie nestíhá, ale chodit k někomu domů kvůli komentáři na síti X zvládá. „Prožíváme epidemii napadení noži, vloupání a násilné trestné činnosti – nikoli nekriminální – kterou policie dostatečně nevyšetřuje, přesto si nějak našla čas přijít ke mně domů a zastrašit mě,“ udivilo novinářku.

Podle Pearsonové policie pracuje u trestné kriminální činnosti velmi liknavě. A dala příklad. „Kdybych šla do supermarketu a ukradla potraviny za 199 liber, policie by téměř jistě neudělala nic. To víme jako fakt. Maloobchodníci po celé zemi si už měsíce stěžují na rostoucí počet krádeží. Ale policie jde raději po ženách středního věku, jako jsem já. Po lidech, kteří řekli něco, co se někomu na internetu nelíbilo,“ napsala stále v šoku novinářka.

Na vyžádání dala novinářka policistům kontakt a sledovala je, jak odcházejí. „Co cítili ti mladí důstojníci, když opouštěli můj domov? Nějaký nádech hanby za poskvrnění Dne veteránů autoritářským chováním? Pravděpodobnější bylo, že zašli do Costy za rohem, aby si dali kávu a zasmáli se té bláznivé ženě v županu, která vychvalovala nějaké hlouposti o životě ve svobodné zemi: nemyslící komisaři wokerů a cenzury,“ napsala vášnivě Pearsonová.

A popsala, že jako novinářka deníku Telegraph a i jako členka Unie pro svobodu projevu ví, jak se bránit. „Ale člověk, který je zranitelnější a bez podpory, by byl velmi vyděšený tím, co jsem právě zažila. Návštěva policie má mrazivý vliv na svobodu projevu a přesně k tomu je nahlašování nenávistných projevů podle mě určené. Nejen proto, aby umlčel ,nenávist‘, ať už je to cokoliv, ale aby se myšlení mimo nově schválenou veřejnou morálku stalo nebezpečnou činností,“ myslí si Pearsonová.

Poukázala i na ty, kteří se nahlašování příspěvků ostatních lidí rádi chopí. „Pohrdají těmi z nás, kteří zastávají středopravicové názory a nesouhlasí s tím, že nekontrolovaná masová imigrace byla pro společnost požehnáním,“ popsala.

A ukázala na příklad další ženy ve středních letech, která po pobodání tří děvčat na baletní škole retweetla post, že útočník byl migračního původu. K tomu sama dopsala „pokud je to pravda“. Za hodinu si prý post rozmyslela a smazala. Jenže pozdě. Už byl nahlášený a v databázi. „K jejímu domu přijelo šest policistů ve třech vozidlech včetně dodávky pro vězně. Před jejím popelavým manželem a dcerou byla předvedena na policejní stanici a držena v cele 36 hodin, kde s ní zacházeli jako s teroristou. Jen pro příspěvek na sociálních sítích, ne za držení biologické zbraně,“ popisovala Pearsová.

„Pak mi řekla při rozhovoru, že dříve byla statečná bojovnice za pravdu ve veřejném životě, ale byla ,zničena‘ tím, co jí udělala policie, následným poškozením její pověsti a kariéry,“ napsala Pearsonová.

A jaký je počet nahlášených příspěvků? I na to se novinářka podívala. „Jen v Anglii a Walesu bylo od roku 2014 zaznamenáno čtvrt milionu nahlášení nenávistných projevů – v průměru více než 65 denně,“ napsala novinářka. „Obávám se, že nesdílím jejich nadšení z těch tupých nástrojů cenzury a sociální kontroly,“ dodala.

O velkém zátahu proti „nenávistným příspěvkům“ informoval i twitterový účet Inevitable West, informační kanál, který otevřeně hájí konzervativní hodnoty. „Spousta britských občanů, včetně novinářů, hlásí, že je tento víkend navštívila policie kvůli X příspěvkům,“ informoval kanál. „Vytvořte z Orwella znovu fikci,“ dodal zvolání.

??BREAKING: Hundreds of British citizens, including journalists, are reporting that they've been visited by the police this weekend regarding X posts.



Make Orwell fiction again. ?? pic.twitter.com/LgNUwkE9fZ — Inevitable West (@Inevitablewest) November 13, 2024

