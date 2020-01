Policisté z Iráku se vrátí do ČR, vojáci zůstávají

Pět českých policistů působících na misi v Iráku se kvůli omezenému provozu výcvikového střediska přesune do Česka. Do Iráku se vrátí po obnovení standardní činnosti, uvedlo dnes policejní prezidium, podle kterého dočasný návrat policistů nesouvisí s bezpečnostní situací v Iráku. Čeští vojáci v Iráku zatím zůstávají, uvedla ČTK.

Situací v regionu se dnes zabývala Bezpečnostní rada státu (BRS). Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s konfliktem mezi Íránem a Spojenými státy nevidí nebezpečí pro české občany v Česku ani v zahraničí.

„Z důvodu přerušení výcviku a omezeného provozu ve výcvikovém středisku v Bagdádu se čeští policisté přesunou do ČR. V okamžiku obnovení standardní činnosti se vrátí zpět do Iráku,“ uvedl na Twitteru policejní prezident Jan Švejdar.

„Výcviková mise je přerušená, dohodli jsme se, že těm pěti policistům umožníme čerpat dovolenou v situaci, kdy nemají náplň práce. Není to, že bychom stahovali naši přítomnost, pouze jsme využili toho, že ta mise stojí,“ řekl novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nechtěl odhadovat, kdy by se policisté mohli do Iráku vrátit.

Čeští vojáci zůstávají na místě. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání BRS řekl, že velení spojenecké mise, pod kterou Češi spadají, jedná s iráckou vládou o pokračování mandátu. Pokud by se vojáci stahovali, má Česko podle Babiše blokované prostředky, aby to zajistilo. Nyní by ale podle premiéra bylo předčasné nějaké kroky podnikat.

Vojáci jsou podle Babiše v pořádku. Premiér uvedl, že zajištění bezpečnosti českých občanů považuje za prioritu. Zdůraznil, že v této chvíli žádné riziko nevidí.

Premiér uvítal, že po zabití velitele íránských jednotek Quds Kásima Sulejmáního a následném íránském raketovém útoku na spojenecké základny v Iráku nynější kroky obou stran naznačují, že není zájem na další eskalaci konfliktu. „Zdá se, že napětí pomalu opadá. Doufejme, že ten konflikt bude dále řešen politickou cestou, diplomatickou cestou,“ řekl Babiš.

Po jednání BRS se Babiš setkal s iráckou velvyslankyní Sundus Umar Alí Albajrakdárovou. Na schůzce se domluvili ještě před nynějším incidentem v Iráku. Premiér se zajímal o informace o situaci v zemi, která se stala dějištěm konfliktu mezi Íránem a USA.

KSČM, která toleruje menšinový kabinet ANO a ČSSD, vyzvala vládu ke stažení vojáků z Iráku. Podle Hamáčka byly rozdíly v pohledu na zahraniční politiku mezi vládními stranami a KSČM zřejmé od vzniku kabinetu a dosud to problémy nepřinášelo, nečeká tedy nyní kvůli tomu komplikace pro fungování vlády. Babiš nechtěl předjímat, zda může nynější incident v Iráku nějak ovlivnit příští mandát pro vyslání českých vojáků do zahraničních misí, o kterém by měl letos rozhodovat Parlament.

Psali jsme: USA sdělily OSN, že zabití Sulejmáního bylo aktem sebeobrany Schwarzenberg v rozhlase naložil Trumpovi: Jedna paní povídala! Kvůli konfliktu Íránu a USA se sešla Bezpečnostní rada státu VIDEO Pozor! Sestřelení? Pád letadla v Íránu: Obrat. Nové informace. A promluvil Zelenský

