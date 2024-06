Politici u voleb. Pekarová s knížeten na tričku, Pavel mluvil o budování Evropy

Ve volbách již svůj hlas odevzdal prezident republiky Petr Pavel. „Nemá smysl kritizovat Evropskou unii, nadávat na to, že nám někdo něco předepisuje, když se sami voleb nezúčastníme a nevyužijeme právo ty věci měnit,“ řekl prezident.

K volební urně se již dostavil i premiér Petr Fiala. Volby do Evropského parlamentu jsou podle něj letos velmi důležité. Rozhodují totiž o tom, zda bude Evropa bezpečná a prosperující, nebo zda ji ovládnou populisté a extremisté.

„Není to tak, že by se nás to netýkalo, že by to bylo někde daleko v Bruselu a ve Štrasburku. Jde o naše zákony a o naše životy,“ poznamenala pro změnu pro CNN Prima News předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Volit přišla v tričku s podobiznou Karla Schwarzenberga.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan doufá ve vyšší než třicetiprocentní volební účast. Vyzval také k tomu, abychom se přestali chovat, že je tu nějaký „zlý Brusel“. „Evropu budujeme my, a já doufám, že si to uvědomí i voliči,“ poznamenal.

„Naši tradičně k těmto volbám moc nechodí, ale snažili jsme se jim vysvětlit, že je to důležité,“ podotkl také šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který odvolil v Průhonicích.

K volební urně dorazil také exprezident Miloš Zeman, jenž odevzdal hlas v ZŠ Charlotty G. Masarykové v Lánech na Kladensku. Hlasoval pro lídryni kandidátky hnutí ANO Kláru Dostálovou. Podle jeho slov pro server iDnes.cz jsou tyto eurovolby referendem o vládě.

Další exprezident, Václav Klaus, hlasoval v pražských Kobylisích. „Hledal jsem mezi těmi, kteří vidí, že je osudová chyba volit formu násilného integrování Evropy. Myslím, že to Evropa nepotřebuje,“ sdělil.