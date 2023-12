Polští řidiči blokují hranice s Ukrajinou. Chtěli jim to zatrhnout. Nepochodili

reklama

Na polsko–ukrajinské hranici to v posledních několika týdnech pořádně vře. Polští řidiči kamionů dávají najevo, že se jim ani trochu nelíbí to, kolik kamionů z Ukrajiny teď míří do Polska. Podle serveru Politico polští dopravci uvádějí, že letos polské hranice do konce roku překročí téměř milion kamionů, zatímco před současným konfliktem na Ukrajině jich do Polska ročně projelo jen asi 180.000. A to je důvod, proč polští dopravci bijí na poplach a proč napřed blokovali tři hraniční přechody s Ukrajinou, a zanedlouho začali blokovat i čtvrtý. V praxi to znamenalo, že do Polska pouštěli jen jeden ukrajinský kamion za hodinu.

Skutečnost je taková, že ukrajinští dopravci nabízejí své služby podstatně levněji než dopravci polští. Proto se stále častěji objevují i na vnitrostátních polských silnicích a převážejí zboží i mezi polskými městy i do dalších zemí.

Polští dopravci tvrdí, že tlak nízkých ukrajinských cen je neúprosný, a především menším polským dopravcům kvůli ukrajinským dopravcům nezbude než zavřít krám. A aby se to nestalo, polští dopravci chtějí donutit k jednání celou EU a přinutit ji změnit podmínky, za kterých se mohu ukrajinští dopravci pohybovat po EU. Inspiruje je přitom příběh polských zemědělců, kteří takto EU k jednání dotlačili.

Místní samosprávy na pomezí Polska a Ukrajiny dávají najevo, že stojí o plynulejší dopravu na hraničních přechodech. Během blokády, za velmi chladného počasí trávili řidiči kamionů v pohraničí i desítky hodin.

Fotogalerie: - Staromák, trhy a ceny

Začátkem tohoto týdne podle informací serveru Notes From Poland Wojciech Sawa, starosta okresu Dorohusk, oznámil, že odebírá povolení polským kamionářům – kteří blokují čtyři hraniční přechody s Ukrajinou od začátku listopadu. Ale polští dopravci se obrátili na soud a ten starostovo rozhodnutí zrušil. Blokáda tak může pokračovat.

Soudce Piotr Ryng se neztotožnil s argumenty starosty ohledně údajného ohrožení majetku a možného narušování veřejného pořádku. „Smyslem tohoto [protestu] není zabránit kontrolám na hraničním přechodu [nebo] tam zastavit automobilovou dopravu, ale má především zpomalit a předpokládá přednostní průjezd zásahových a vojenských vozidel, rychle se kazícího nákladu a humanitární pomoci,“ vyjádřil se soudce. Na jeho slova upozornila agentura APA.

Vyjádření převzal i server Notes From Poland. Poznamenal, že tato forma protestu je právně přípustným způsobem vyvíjení tlaku na úřady, „zejména v případech, kdy selžou mechanismy dialogu... Možná problém vyřeší nová vláda, ale zatím nebylo předloženo žádné řešení.“

Psali jsme: Poslední případ bylo Tesco. „Čas přestat dovážet,“ zní. Kvůli nakaženému kuřecímu z Ukrajiny Chtějí další Ukrajince do Čech. Teď na práci. Jenže přišlo srovnání, co dostanou Po zpackané ofenzivě: Ukrajina oznámila, co dál Ukrajina v EU? Pro ČR životně nutné, vysvětlil v ČT lidovec Benešík. Problémy s korupcí má, ale to my taky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.