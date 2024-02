Polští zemědělci mají dost, ukrajinská vláda taky. A EU? Ta ulehčí papírování. Možná

reklama

Zemědělci po celé Evropě demonstrují kvůli řadě stížností, včetně omezení, která na ně uvalují opatření Evropské unie zaměřená na boj proti změně klimatu, a toho, co zemědělci označují za nekalou konkurenci ze zahraničí – zejména z Ukrajiny, když byla po rozhodnutí Evropské unie v roce 2022 zrušena cla na dovoz ukrajinských potravin.

Zemědělci v Polsku se rozhodli vyhlásit totální blokádu polsko-ukrajinských hranic. Blokáda, která platí od 20. února, na Ukrajině vyvolala hněv. Poté, co polští zemědělci vysypali obilí na železniční trati napsal ukrajinský ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov na X, že se jedná jen o „další politickou provokaci, jejímž cílem je rozdělit naše národy“.

The scattering of Ukrainian grain on the railroad tracks is another political provocation aimed at dividing our nations.



For 2 years, Ukrainian farmers have been harvesting grain in bulletproof vests, under rocket attacks and mine danger. And the Ukrainian army has literally… pic.twitter.com/swu4tLW1hM — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 20, 2024

Už v úterý Kubrakov varoval před eskalací situace, kterou Rusové dle jeho názoru pouze využijí „k rozdělení evropské jednoty“. Vyzval polskou vládu, aby protesty nepodporovala, Kubrakov se dožadoval její okamžité reakce.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25061 lidí

Poté vyzval polské a evropské partnery k podpoře dialogu mezi polskou a ukrajinskou vládou. Oznámil, že je připraven se vydat k polským hranicím a vyřešit všechna nedorozumění mezi oběma zeměmi.

Ve jménu solidarity se k situaci vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsme nyní svědky nadměrné a nespravedlivé politizace, kdy hrozí, že společné úspěchy půjdou ke dnu. Podobně jako ukrajinské obilí, které celý svět viděl flagrantně vyhazovat z nákladních aut a železničních vagónů na polské silnice. Je to obilí, které naši zemědělci a rolníci s velkými obtížemi pěstují navzdory všem útrapám způsobeným brutální ruskou agresí,“ uvedl v prohlášení Zelenskyj s tím, že Ukrajina usiluje o spravedlivé řešení situace.

Zelenkyj se obrátil na polského premiéra Donalda Tuska, oslovil též Evropskou komisi. „Nařídil jsem naší vládě, aby se v nejbližší době, nejpozději 24. února, dostavila na hranici mezi našimi zeměmi… Jsem také připraven přijít na hranice po boku naší vlády. Rád bych se nyní obrátil také na Evropskou komisi. Musíme zachovat jednotu Evropy. Je to zásadně v zájmu Evropské unie. Proto Ukrajina požádala o účast zástupce Evropské komise na tomto zasedání,“ sdělil ukrajinský prezident.

Ukraine will use an additional route across the Danube River to increase exports, at least to pre-war levels. This is a matter of our survival, as the Polish blockade of agricultural products effectively stops the land border with the European Union. In the near future, we will… pic.twitter.com/Vaj8LlRm1l — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 21, 2024

Polský premiér Tusk pak ve čtvrtek informoval, že polská a ukrajinská vláda se sejdou 28. března. Žádost Zelenského o naléhavé jednání o blokádách hranic ze strany polských zemědělců nepřijal.

„Dohodl jsem se s ukrajinským premiérem na schůzce obou vlád, která se uskuteční 28. března ve Varšavě, a doufám, že do té doby povedou technické rozhovory k plodnému setkání,“ řekl Tusk na tiskové konferenci, citovala agentura Reuters. K návrhu Zelenského se přímo nevyjádřil.

Polský prezident Andrzej Duda je navíc přesvědčen, že jsou polští zemědělci oprávněni protestovat vzhledem k tomu, že se jedná o jejich živobytí. „Podle mého názoru mají zemědělci pravdu,“ řekl Duda polskému informačnímu serveru Polsat News a požádal Tuska, aby „pokračoval“ v jednání s evropskými úředníky. „Jde o evropský problém, který by měla řešit Evropská komise.“

„Jsme první zemí z ukrajinské strany hranice, ale za námi jsou další země, a pokud se tyto potraviny budou nekontrolovanou vlnou valit z Ukrajiny do EU, je zřejmé, že tím utrpí všichni,“ dodal. Následně Duda vysvětlil, že poskytování vojenské a humanitární pomoci na Ukrajinu není blokováno.

Evropská unie pomalu ustupuje nátlaku

Ve čtvrtek evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski na sociální sítí X informoval o opatřeních, která Brusel přijal v reakci na požadavky protestujících zemědělců. „Dobrá zpráva pro zemědělce!“ avizoval na X. „Evropská komise dnes zaslala belgickému předsednictví dokument, v němž jsou nastíněna první možná opatření, která by pomohla snížit administrativní zátěž doléhající na bedra zemědělců.“

?? Good news for farmers?????



Today, the EC sent a paper to the Belgian ???? Presidency @EU2024BE outlining first possible actions to help reduce the administrative burden weighing on farmers' shoulders.



Read more??



/1https://t.co/Q47PeIFe3x — Janusz Wojciechowski (@jwojc) February 22, 2024

Cílem předložené iniciativy je zjednodušení stávajících právních předpisů. Dokument bude s členskými státy Evropské unie projednáván 26. února.

„Komise je i nadále plně odhodlána přinášet řešení, která by zmírnila tlak, který v současné době pociťují naše tvrdě pracující zemědělkyně a zemědělci. Snižujeme administrativní zátěž našich zemědělců, abychom jim pomohli zajistit potravinovou bezpečnost pro evropské občany,“ vyjádřila se k dokumentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Touto řadou opatření plníme slib, který jsme dali našim zemědělcům, že tuto diskusi urychlíme. Těším se na názory našich členských států.“

Evropská komise též v březnu zahájí průzkum zaměřený na zemědělce. Cílená konzultace by měla pomoci zajistit hlavní zdroje obav a pochopit zdroje administrativní zátěže. Výsledky průzkumu budou zahrnuty do podrobnější analýzy zveřejněné na podzim 2024.

