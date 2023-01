Pomoc firmám? Síkela: Otevřeli jsme diskusi v EU

reklama

Na konci září 2022 poskytl Síkela rozhovor Českému rozhlasu, v němž zdůraznil, že vláda v energetické krizi pomůže i firmám, ale pomůže jen tolik, aby jim to neotevíralo prostor svou dosavadní spotřebu ještě navyšovat.

„To, co probíhá na úrovni Evropské úrovni a Evropské komise – a my jsme toho iniciátory a já jsem za to strašně rád –, je to, že jsme otevřeli diskusi, jak pomoci firmám bez ohledu na to, jestli jsou to firmy energeticky náročné, nebo méně energeticky náročné. A musíme si uvědomit, že pokud se jedná o podporu firmám, tak se jedná o veřejnou podporu, která musí odpovídat evropské legislativě,“ poznamenal Síkela v zářijovém rozhovoru.

„Chybějící část je formát, jak pomoci velkým firmám, protože pro ty teď máme zatím pouze takzvaný dočasný krizový rámec v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině a ten tento rok končí. My chceme jeho prodloužení do konce příštího roku a také rozšíření toho, jak je možné ho aplikovat a pro jaké firmy. To zatím v návrhu není a my se budeme snažit to prosadit. Já se teď vracím z oběda s eurokomisařem Fransem Timmermansem, kde jsem velmi naléhal na to, že to je jedna z věcí, která je z našeho pohledu nutnost, a že ji tam budeme hodně tlačit, aby se v tom návrhu zpátky objevila,“ rozvedl v září 2022 myšlenku Síkela.

Ve druhé půli října se německý ministr průmyslu Robert Habeck a český ministr Síkela shodli na tom, že je třeba prodloužit mechanismy dočasné pomoci v rámci Dočasného krizového rámce pro velké firmy připravený Evropskou unií.

„S ministrem Habeckem jsme se shodli na tom, že ve velmi obtížné situaci se nachází nejen český a německý průmysl, ale že jí čelí všechna hospodářství unijních zemí. Proto jsme přesvědčeni, že je nutné podporu pro velké podniky pomocí Dočasného krizového rámce prodloužit. Dále je ho potřeba upravit tak, aby program pružně reagoval na současnou situaci,“ prohlásil v říjnu 2022 ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Proto žádáme Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila první návrh úpravy této pomoci. Věříme, že je to v zájmu celé Evropské unie,“ dodal. Ministrovo prohlášení převzal i server BusinessInfo.

Teď dostala další pomoc firmám jasnější kontury. Ve středu ministr Síkela na tiskové konferenci oznámil, že na velké firmy se budou vztahovat stejný cenový strop jako na domácnosti a podniky, maximálně ale budou moct ušetřit od 48 milionů korun do 3,6 miliardy korun podle oboru podnikání, energetické náročnosti a ziskovosti podniku.

„Dnes schválená pravidla pro velké firmy označil Síkela za poslední kamínek mozaiky řešení dopadů vysokých cen energií. Zdůraznil, že české firmy budou mít nárok na pomoc ve stejném objemu jako jejich konkurenti z jiných zemí Evropské unie, a nebudou proto vůči nim znevýhodněni. Podle pravidel budou firmy rozděleny do pěti skupin. Základní skupina, která není omezována žádnými podmínkami, může díky limitu na energiích ušetřit až 48 milionů korun. V případě, že firma ušetří zastropováním ceny energií maximálně polovinu způsobilých nákladů na dodávku energie, může podpora dosáhnout 96 milionů korun,“ napsala k tématu ČTK.

Další tři skupiny budou rozřazeny podle poklesu zisku oproti roku 2021.

Energeticky náročné provozy mohou podle ČTK získat pomoc 1,2 nebo 3,6 miliardy.

