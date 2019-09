Pořad ČT o „dezinformacích“: Přišel Martin Dejdar. Byl vidět Schwarzenberg

„I tento týden je tu pořad To se ví a s ním les informací zarostlý plevelem a kopřivami lží a polopravd. Falešné zprávy a dezinformace tam na nás číhají na každém kroku a my jsme tu proto, abychom se jim podívali na zoubek a také si u toho trochu zasoutěžili,“ uvedl druhý díl pořadu jeho moderátor Tomáš Měcháček. Pro zajímavost, pořad již v hodnocení na ČSFD překonal Esmeraldu.

Skutečná soutěž začala zlehka, a to tvrzením, že v Americe společnost McDonald přidávala do kávy pro urychlení varu tuk ze smažení hranolek. Martin Dejdar pohaněl americkou kávu a prohlásil, že je to klidně možné. „Ale vono zase, já bych to tak nezatracovala, von ten tuk zas neni tak špatněj,“ ozvala se Halina Pawlowská. „Dyť si to vemte, ty rajčata se musí rozmnožit se živočišným tukem, aby to fungovalo a měly ty správný vitamíny. Dyť se to rozkládá,“ vysvětlovala. Nakonec Hámův tým věřil a Pawlowské ne a Měcháček odhalil, že se jedná o hoax z internetu.

„Kdybyste nevěděli, co je to hoax, je to vymyšlená zpráva, jejíž šiřitel se snaží varovat před vymyšleným nebezpečím, které neexistuje, a podobně. Jinak mu můžeme říkat poplašná zpráva, podvod, lež, manipulaceee,“ protáhl Měcháček poslední slabiku a splnil tak povinnost pořadu být poučný.

Jako další téma přišel spánek na pracovišti. Konkrétně fotografie britského poslance Jacoba Rees Mogga, známého brexitáře, který si ve sněmovně při jednání o Brexitu „udělal pohodlíčko“.

Dejdar spekuloval, že poslanec si ve skutečnosti narovnával palec. „Máš nějakej důkaz, že je to poslanec? Podle mě vypadá jako učitel z Bradavic o velký přestávce,“ komentoval Rees Mogga Háma. Ale prý se mu nediví, při tématu Brexit mu prý jde také hlava dolů. Fotografie je zřejmě pravá, poslanec se takto opírá normálně, informoval Měcháček, nebylo ovšem řečeno, jestli poslanec skutečně spal. Následovala série koláží s opírajícím se poslancem a záběry na spáče v českých institucích, například Karla Schwarzenberga.

Od spaní na pracovišti se soutěž přesunula k rozeznávání falešných profilů na sociálních sítích od pravých. Tedy ne úplně. Soutěžící měli uhodnout, zda výrok Karla Schwarzenberga: „Přistání na měsíci jsem sledoval, ale usnul jsem někde v polovině,“ je satirou, či nikoliv.

Měcháček odměnil „líbísky“ oba týmy a opět apeloval: „Vidíte, že ta hranice mezi realitou a satirou je tenká. Tak si dávejte pozor, koho sledujete.“

Další disciplínou bylo doplňování titulků. „České lithium skončí v ___, varuje Okamura,“ zněla první otázka. „Uprchlických internačních táborech,“ tipoval Háma. „V Japonsku, protože ten o tom něco ví,“ tipoval Dejdar, ale Halina Pawlowská ho přesvědčila ke změně odpovědi na „v prdeli“. Správná odpověď byla „v bombách islamistů“, nicméně Měcháček doplnil, že se jedná o satirický článek z webu Infobaden.cz. Následovalo ještě několik bizarních titulků, převážně z anglofonních médií, jako „Zloděj se vloupal do obchodu a udělal si sendvič, policie po něm pátrá“. „Jak vidíte, někdy reálné titulky svojí absurditou předčí i ty satirické, tak dávejte pozor, abyste je nezaměňovali,“ poučoval obecenstvo Měcháček.

Vítězství si odnesl nakonec odnesl Martin Dejdar s Halinou Pawlowskou a Tomáš Měcháček ještě vyzval diváky, aby posílali příklady hoaxů na adresu pořadu.

