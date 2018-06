Porno a pitomec. Ringo Čech se u Jaromíra Soukupa nekrotil ani v přítomnosti přední političky

František Ringo Čech na úvod řekl, že jako ženský vzor pořád ctí svou maminku a babičku a také na ně vzpomíná. „Já mám pocit, že ta touha být manažerkou, nebo se za každou cenu vyrovnat mužům… Ony nás ve všem daleko převyšují, tak co chtějí dohánět,“ položil řečnickou otázku Ringo Čech.

Anketa Těšíte se na vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano, těším 8% Netěším, ale ať už proboha vznikne, ať někdo začne vládnout 7% Netěším. Chci předčasné volby 85% hlasovalo: 3201 lidí

Jsou tedy ženy v české společnosti rovnoprávné s muži? Mají stejné možnosti plnit si své cíle a sny? „Já si myslím, že ano, nicméně ne vždy je to pozitivně vnímáno společností. My, ženy, máme nějakou svou tradiční roli a teď dorůstá ta generace, která už nezažila ty tradiční časy, které jsme zažili my dva, protože my jsme skoro stejně staří,“ obrátila se Jermanová směrem k Jaromíru Soukupovi. „Dívám se na to tak, že jsem se vždy snažila plnit svoji roli matky a manželky, někdy úspěšněji, někdy méně. Nicméně chtěla jsem si splnit svoje sny a myslím, že jsme v takové době, kdy je potřeba si o ně říct a plnit je,“ dodala.

Pokud má žena překážky v práci a v kariéře jen proto, že je žena, tak je to podle Jaromíra Soukupa špatně. Zajímalo ho, jestli kariérní úspěch Jaroslavy Pokorné Jermanové vyžadoval ostré lokty. Musela někdy hodně věcí překousnout? „Musím říct, že jsem bojovnice od přírody. Když se něco nedaří, tak se to snažím zvrátit, aby se to podařilo. Udělám pro to všechno. Pro splnění svých snů jsem mnoho obětovala, nebylo to vždy jednoduché,“ pokračovala Jermanová, místopředsedkyně hnutí ANO.

Fotogalerie: - Poslední debata před volbou

Jaromír Soukup poznamenal, že mu politika přijde dosti machistická. Často z řad mužských poslanců slýchal námitky na vizáž ženských poslankyň, nebo komentáře, že by se měly vrátit k plotně. Z toho si dovozuje, že v politice je machistické uvažování silnější, než jinde. „Nemyslím si, že mám úplně ostré lokty, ale vím co chci a vždy jsem si za tím šla a vždy jsem si to odpracovala. Samozřejmě, že jsem slyšela spoustu urážek, když jsem vedla Sněmovnu. Co to mám na sobě, že bych měla Sněmovnu zdobit, nikoliv řídit, a tak dále. Nicméně důležité je to ustát. Myslím, že jsem to ustála, protože kdybych na tuhle tóninu naskočila, tak by mě velice brzy dostali,“ přemítá s úsměvem Jermanová.

Jaroslavě Pokorné Jermanové vadí dvojí standard ohledně vizáže, který ve Sněmovně panuje. „Chci jít příkladem, myslím si, že se chovám slušně, nelžu, dokážu říkat věci napřímo. Myslím, že jsem to nakonec ve Sněmovně ustála. Chtěla bych být příkladem pro ostatní ženy, že to není zas tak hrozné. Nic příjemného to zpočátku není, ale dá se to zvládnout,“ míní Jermanová.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaromír Soukup se poté ještě vrátil k tomu, jakou mají reálně české ženy možnost seberealizace. „Trochu se zapomíná na to, že je spousta žen, které pracovat prostě musí, protože plat muže nestačí. Nebo ženy samoživitelky,“ nastínil Soukup palčivý problém, který se dotýká mnoha českých rodin. Myslí si Jaroslava Pokorná Jermanová, že by měl stát samoživitelkám více pomáhat? „Dlouhá léta jsem samoživitelka byla. Musím říct, že jsem měla štěstí, že můj bývalý partner mi platil výživné. Nicméně i tak jsem se musela otáčet: hypotéka, všechno, abychom měli slušné bydlení a syn nepoznal, že došlo k rozpadu manželství. Tam si myslím, že stát má co dohánět, protože například když zůstanete doma s dítětem, protože nemáte, kdo by vám ho hlídal, protože je nemocné, tak je to na tom platu okamžitě znát, takže si vyberete dovolenou. Když je to takhle delší dobu, tak potom máte existenční problémy,“ vysvětlila Jermanová.

Pak se rozhovořila o problému, který Jaromír Soukup nezmínil. „Aby žena mohla uskutečňovat ty své vize a plány, tak také potřebuje podporu toho muže. Myslím si, že naše generace to ještě příliš neumí. Mám to z vlastní zkušenosti, kdy ty tradiční role jsou rozdány. Když nemáte podporu partnera, tak jen těžko budete plnit své sny,“ řekla Jermanová. Jaromír Soukup souhlasil a dodal, že rodinné povinnosti, jako je péče o domácnost, jídlo, výchova dětí, jsou v takovém množství a časové náročnosti, že ženě mohou zabrat úplně celý den. Následná realizace v práci už pak bez podpory manžela logicky není možná.

„Tohle byl třeba důvod rozpadu mého manželství, že jsme nedokázali pochopit, že já taky potřebuju naplňovat svoje cíle, abych byla šťastná a spokojená,“ řekla Jermanová. Dodala, že nyní je její syn téměř plnoletý a tolik ji nepotřebuje, díky čemuž se může realizovat. Mnoha ženám se ale může přihodit, že po výchově potomků zůstanou s volným časem, ale bez kariéry, do které by mohly upřít svou snahu. „Pro tu ženu nastává období kolem padesátky, kdy se hledá, co bude dál,“ konstatuje Jermanová.

„Já to nechci shodit. O tom oblečení mám zcela jasnou představu, já jsem velký fanoušek italské poslankyně, nevím jestli ještě tu funkci vykonává, Ciccioliny,“ řekl Ringo Čech. „To ale byla pornoherečka,“ připomněl Jaromír Soukup. „Ano, uměla to s poslanci, byla velmi oblíbená,“ přisadil si Ringo Čech. Pak se vrátil k tezi, že žena si za své problémy někdy může sama výběrem špatného partnera. „Já bych se vás zeptal, proč si osmdesát procent ženských napoprvé vždycky vybere špatně? Neomylně,“ obrátil se k Jaroslavě Pokorné Jermanové.

„Já nemůžu mluvit za všechny ženy, já můžu mluvit jen za sebe. To byla studentská láska, která fungovala do té doby, než jsem zůstala na mateřské. Chtěla jsem plnit svoje sny,“ odpověděla Jermanová.

„Ženy přitahují rebelové a živly. To znamená někdo, kdo není v tom průměru, kdo zaujme, kdo je trošku nebezpečný. Akorát je potom špatné, když si ho vyberete za manžela,“ řekla poté Jermanová k tezi, že osmdesát procent žen si napoprvé vybere špatně. Jaromíru Soukupovi přijde, že dnešní muži ztrácejí bojovnost. Jsou podle něj zženštilí a plačtiví. „Já takový pocit nemám, v politice mám kolem sebe samé bojovníky. Ale to i doma,“ dodala Jermanová.

K oné vytrácející se bojovnosti své řekl i Ringo Čech. „Určitě se vytrácí. To je to, co já pociťuju jako hanbu, že chlap jde s děvčetem do restaurace a nechá ji zaplatit, nebo nechá si polovinu zaplatit. To je pro moji generaci něco tak nepředstavitelného, ta hanba. Divím se vám, jako ženám. Přece si nevezmu pitomce, který si nechá přidat na oběd,“ nemazal se s tím Ringo Čech.

Jaromír Soukup se prý dočetl, že ženy v Česku berou za stejnou práci o 30 % méně, než muži. Lze s tím něco dělat? „Úplně nevím, jak se tohle dá ovlivnit. Nemyslím si, že je to nějakými předpisy, kvótami. Je to o tom, že ty ženy se musí zvednout a říct si o větší plat,“ odpověděla Jermanová. „Vždyť na to může být zákon! Aby za stejnou práci měli muž a žena stejnou odměnu. To je přece tak jednoduchá věc. Ale když vás zaměstnává kuřáckej zákon, kazíte nám život, omezujete naši svobodu a takovouhle důležitou věc necháte běžet,“ rozčílil se na Jermanovou naoko Ringo Čech.

„Já už ve Sněmovně nejsem,“ opravila ho Jermanová. „Vy už jste jen hejtmanka? Jste tam po Rathovi,“ ptal se Ringo Čech. Jermanová odpověděla kladně. „A vytrhala jste podlahu? Strhala jste tapety? Našla jste něco,“ ptal se Jermanové s poukazem na kauzu bývalého hejtmana Davida Ratha, který byl zatčen s krabicí „vína“, ve které se ukrývalo 7 milionů korun. „Nenašla jsem nic,“ reagovala Jermanová. „Nezůstalo tam ani víno, ani krabice,“ dodala v nadsázce.

Psali jsme: Kalousek a chlast. Jaromír Soukup se s tím už ne... nemaže. Došlo i na Václava Moravce, velmi peprně Z Šafrova webu se rozlila žluč: Proti světu spodiny stojí Bakalova média a profesionální novináři z ČT, které v PL nepotkáte Nemachrujte, kluci, utřel Ringo Čech Okamuru a Jaromíra Soukupa. Šéf SPD popsal, jak žije. Známý zpěvák poodhalil zákoutí ČT Mirdo Kalousku, pils? Merkelová nám ukousne ruku, jel Jaromír Soukup. Příznivcům EU praskne počítač

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak