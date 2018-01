Poslanci ANO a SPD chtějí vyslechnout policistu Komárka. Ten má mít informace o vyšetřovateli Čapího hnízda

Mimořádný výbor mý být svolán ještě v noci. O jeho svolání žádali poslanci ANO a SPD. Chtějí, aby byl na jednání výboru přizván kromě pana Babiše a pana Faltýnka ještě pan Komárek, který má podle informací serveru iDNES.cz mít kompromitační materiály na pana vyšetřovatele Nevtípila. Komárek nevyloučil, že pokud by skutečně pozvánku dostal, přijde.

Komárek byl nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci, když řekl, že policejní prezident Tomáš Tuhý je podezřelý z brutálního úniku informací. Po odchodu od policie pak pracoval pro finanční správu. Komárek už u soudu naznačil, že by vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil mohl mít něco společného s právníky lobbisty Ivo Rittiga. Pro svá tvrzení ale neměl žádné důkazy.

Například Piráta Jakuba Michálka, člena Mandátového a imunitního výboru, na středeční schůzi překvapilo, že zatímco jeho strana se několikrát neúspěšně snažila o mimořádné zasedání výboru, aby se do konce tohoto týdne vyřídila žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka, úspěch v tomto požadavku mělo až hnutí ANO. Navrhl totiž, aby se jednání sněmovny na dvě hodiny přerušilo, aby se výbor sešel, ale nezískal pro to podporu. Podobně se vyjádřila i Miroslava Němcová z ODS, která na plénu navrhovala hned několik termínů, kdy by se mohl výbor sejít, ale neúspěšně.

Aby se nakonec výbor mohl sejít, vzali si poslanci z KDU-ČSL hodinovou pauzu „na poradu poslaneckého klubu“, a tak šéfovi výboru Stanislavu Grospičovi nezbylo, než výbor svolat. Nakonec bude sněmovna o důvěře vládě Andreje Babiše hlasovat v úterý 16. ledna. Rozhodla o tom na návrh ODS, proti byla jen KSČM.

Podle místopředsedy lidovců Mariana Jurečky mohlo být ve středu hlasování o důvěře vládě vyřízené, pokud by ANO a SPD nepřekračovaly hranice kompetencí Mandátového a imunitního výboru.

Kdyby ANO a SPD nedělalo fér hru v rámci Mandátového a imunitního výboru se snahou překračovat kompetence tohoto výboru s cílem kompromitovat státního zástupce a vyšetřujícího policistu, mohlo se dnes hlasování o důvěře vládě dokončit. — Marian Jurečka (@MJureka) 10. ledna 2018

