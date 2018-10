Poslanci vyjadřují soustrast rodině padlého vojáka. Ozvala se Langšádlová a další

Zúčastnit by se podle něj měli i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Bartošek vojákům vzkázal, že jim země děkuje za službu. „Jsme na ně hrdí a stojíme při nich,“ řekl. V souvislosti s posledními událostmi požádal o svolání výboru. Hovořit by se podle něj mělo o tom, co aktuální situace pro Česko znamená a jak postupovat, aby vojáci nebyli v ohrožení. Na mezinárodní úrovni by se podle něj mělo projednat, jak NATO chce dál řešit situaci v Afghánistánu.

Vedení sněmovního branného výboru má na dnešek naplánované neformální setkání s Metnarem kvůli úniku informace o zneškodnění jednoho z organizátorů srpnového útoku v Afghánistánu, při němž zemřeli tři čeští vojáci. Mluvit měli i o zranění pětice českých vojáků v Afghánistánu z minulého týdne.

Místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že oběť na životě je tragická a vždy vyvolává debatu, zda mise mají smysl. „My se domníváme, že smysl mají, naši vojáci patří mezi největší profesionály mise NATO v Afghánistánu. Chceme, aby převážil racionální názor, že vojáci v Afghánistánu dělají práci pro větší bezpečnost ČR,“ uvedl. Bezprecedentní je podle něj útok tím, že za ním stál afghánský voják.

Také místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že si činnosti vojáků váží. Poslankyně Helena Langšádlová dodala, že vojáci na misích chrání bezpečnost lidí v Česku. „Je na důstojnících, aby vyhodnotili konkrétní situace. Je třeba přijmout kroky, aby nebyli vojáci vystavování nepřiměřenému nebezpečí,“ dodala.

autor: mp