Poslanci zahájí schůzi Sněmovny, slib složí náhradnice za Pelikána

V úvodu schůze složí slib nová poslankyně ANO Monika Červíčková, která v dolní komoře nahradila končícího ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO).

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011

Ministr spravedlnosti v demisi

ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do závěrečného schvalování by podle ČTK mohla Sněmovna poslat například návrh ODS na opětovné zvýšení hranice příjmů podnikatelů pro využití výdajových paušálů z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun. Ve druhém čtení jsou také hned dva poslanecké návrhy na přehodnocení povinného vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách a senátní návrh změn ve vyplácení příspěvků na mobilitu postiženým lidem. Do sněmovního finále by se měl dostat rovněž vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů, který reaguje na evropské nařízení známé jako GDPR.

V dalších dnech budou poslanci schvalovat například vládní návrh změn v důchodech, zrychlení stavby významných silnic a železnic nebo zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti. Ve finále je i vládní technická novela volebních zákonů, která reaguje zejména na problémy s počítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách.

Psali jsme: Malá dorazila za Zemanem, po ní přijme další nováčky do vlády KSČM: K zákonu o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu v Íránu Sněmovna patrně zruší povinnost MŠ přijímat dvouleté děti. Klaus může být spokojen Ministr Pelikán zabalil poslancování. Nejspíš ho nahradí ředitelka neziskové organizace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp