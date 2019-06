Poslanec Kolovratník domlouvá řidičům. Mají zapomenout na zoufalé dálnice a smířit se s dražšími známkami

Kolovratník je podle svých slov přesvědčen o tom, že kvalita českých dálnic odpovídá tomu, aby lidé za dálniční známku dali dva tisíce korun.

„Musíme se dívat na tu dálniční síť jako na celek. Síť dálnic a jedniček, které spravuje Ředitelství silnic a dálnic, má v Česku sedm tisíc kilometrů,“ poznamenal Kolovratník.

Původní text ZDE.

Odmítl, že by kolony na D1 byly z toho důvodu, že tam je nekvalitní silnice nebo rozbitý most. Omezení je tam dle jeho slov proto, že se staví.

„Chci lidi poprosit, aby se na to podívali z hlediska toho sloganu ‚musíme to opravit‘. Stojíte tam proto, že se to opravuje, a chystáme se na to, že za dva tři roky to bude v plné parádě,“ uvedl poslanec a zmínil, že dle jeho slov je z 90 procent dálniční síť v dobrém stavu.

