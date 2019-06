Poslanec ODS Žáček srovnal Banderu s Okamurou. Klausovi vzkázal, ať si něco načte a diskutuje až pak

„Když se během diskuse v Poslanecké sněmovně dostanete do klinče mezi komunisty a dva náckoidní názorové proudy, nesmíte se divit, když vám do úst vloží – podle vzoru ruských trollů – svá vlastní fakeová tvrzení. To se mi stalo po středečním projednávání nesouhlasu s postupem ruské Dumy legitimizovat vstup armád Sovětského svazu do Československé socialistické republiky v srpnu 1968. Každý z těchto subjektů svůj nezájem o okupaci z roku 1968, resp. odpor proti převažujícím postojům českých občanů, vyjadřoval poněkud odlišným způsobem,“ napsal Žáček na úvod komentáře pro server Forum24.cz.

Žáček už ve Sněmovně prohlásil, že sovětská a po ní i ruská propaganda šířily a šíří lži o invazi z roku 1968. Pokud se od toho někdo snaží odvádět pozornost poukazy na zločiny, které za druhé světové války páchali ukrajinští banderovci, podle Žáčka na to má právo, ale měl by hovořit také o zločinech nacistů a sovětů páchaných na východní frontě. Žáček připomíná, že zločiny páchali i ruští partyzáni.

Proč to Žáček připomínal? Protože poslanec Václav Klaus mladší na Žáčka ve Sněmovně uhodil, že omlouvá válečné zločiny ukrajinských nacionalistů.

„Já jsem vás poslouchal. Vy tvrdíte, že vraždění banderovců a UPA v letech 1941až 1944 je prosovětská propaganda, že to není skutečnost? To jste řekl v Poslanecké sněmovně před tváří stovek, tisíců obětí těchto věcí? Můžete mi to ještě zopakovat jednou?“ požádal Klaus ve Sněmovně.

Žáček poté poslance ve Sněmovně požádal, aby si raději nastudovali celou problematiku, než o ní budou chtít zasvěceně debatovat.

„Pokud má smysl nějaký historicko-politický komentář, tak snad jedině připomenutí, že ukrajinské nacionalistické hnutí, jehož součástí byli i banderovci, bylo ve specifické historické situaci poloviny 20. století založené na vůdcovském principu, tedy na obdobném principu fungujícím uvnitř politického subjektu Tomia Okamury. Nezbývá nám, než trpělivě vyčkat do voleb, než se svou kvazinacionální sotní zase český parlament opustí,“ doplnil v pozdějším komentáři Žáček.

Pakliže Rusové přece jen prolomí tabu a učiní z okupantů veterány, měli bychom podle Žáčka postupovat stejně a předložit Rusku coby nástupnickému státu po Sovětském svazu účet za okupaci z let 1968 až 1991. Žáček nepochybuje o tom, že v dnešních cenách půjde o desítky miliard.

Nakonec posla Klausovi vzkaz. „P. S. Pro Václava Klause ml. uvádím plný název publikace ruského historika Alexandra Goguna: „Stalinova komanda. Ukrajinské partyzánské jednotky v letech 1941-1944“ (Academia, Praha 2019, ISBN 978-80-200-2920-1), bez jejíhož prostudování, myslím, nemá žádný smysl vést nějakou diskusi. Případně jsem schopen dodat názvy i některých dalších odborných prací.“

