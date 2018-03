Poslední prasata opustí vepřín v Letech 14. března

Na místě někdejšího koncentračního tábora vznikne památník Romů.

Ve 13 halách bylo původně asi 13 000 prasat, firma zvířata postupně vozí na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami.

„Všechno to jde na porážku. Ale nejdou na porážku předčasně. Jdou na plánovanou porážku, jsou vyzrálá a jdou v termínu,“ řekl Čech. Na firemní farmu v Přílepově, kde také chová prasata, žádné z Letů nezamíří. Čech objasnil, že vepři z různých farem mají různé zdravotní statusy a nelze je svévolně mísit.

Přesné datum převzetí zatím není stanoveno

Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno. Podle Čecha záleží na tom, kdy se uskuteční změna v katastru nemovitostí. „Od toho dne běží nějaké lhůty, do deseti dní je musíme vyzvat k převzetí,“ vysvětlil. Peníze od státu za převod areálu, 450,8 milionu Kč, by měla firma dostat do 30 dní od zanesení změny do katastru.

Agpi má asi 100 zaměstnanců, v Letech jich pracovalo devět. Společnost dala všem výpověď a nabídla jim jinou práci; dva pracovníky si nechává, ostatní nabídku nepřijali. Firma uvažuje, že chov obnoví jinde. „Čekáme, až přijdou peníze, protože do té doby není obchod dodělán. Jsou to úvahy, ale nebudeme o tom mluvit,“ řekl Čech.

Akcionáři Agpi na valné hromadě loni v prosinci schválili převod areálu na stát. Areál stojí v místě koncentračního tábora pro Romy. Areál vepřína o rozloze 7,1 hektaru se stavěl za komunismu od roku 1972. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa se mluvilo přes 20 let.

Kupujícím je Muzeum romské kultury. Proti usnesení valné hromady Agpi o převodu vepřína na stát ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích jeden z malých akcionářů firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.

Památník romského holokaustu v Letech u Písku by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej, nebo mohylu s křížem. Uvažuje se i o ponechání jednoho z objektů vepřína, který byl v těsném sousedství areálu bývalého koncentračního tábora pro Romy postaven po druhé světové válce.

