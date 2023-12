Poslední případ bylo Tesco. „Čas přestat dovážet,“ zní. Kvůli nakaženému kuřecímu z Ukrajiny

Objevil se další případ potenciálně nebezpečného masa, v řetězci Tesco. Ač mělo na sobě přebal jedné ze zemí EU, která je vydávána za zemi původu, ve skutečnosti jde o maso z Ukrajiny. SZPI varuje ty, kdo by ho ještě mohli mít v mrazáku. Agrární komora ČR klade otázku, zda už je čas přestat dovážet kuřecí maso z Ukrajiny. A to veškeré. Případů, kdy bylo přebalené kuřecí nakaženo salmonelou, totiž bylo hodně.

„Už od července pozorujeme každý měsíc stále stejný příběh. Dozorové orgány Potraviny na pranýři (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) a Státní veterinární správa nacházejí v kuřecím mase dovezeném z Ukrajiny salmonelu. Jde o maso přebalené v některé členské zemi EU, nejčastěji na Slovensku. Získalo tak ‚evropský‘ původ. Je otázkou, jestli nenastal čas takové maso nekompromisně přestat dovážet. Žádná jiná ze zemí EU totiž nemá v dané komoditě zřejmě tak rozsáhlý záchyt zdravotně závadných produktů. Maso, které nepodléhá všem přísným standardům, nemá na evropském trhu co dělat. Ať už je odkudkoliv,“ upozorňují členové Agrární komory ČR.

Poslední příklad toho, o čem Agrární komora hovoří, byl nalezen v obchodní síti Tesco – jde opět o kuřecí dovezené firmou WE Trade s.r.o. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje, že poslední šarže potenciálně závadného masa už na pultech obchodů není, ale pokud má někdo toto maso ještě doma, neměl by jej podle inspektorů v žádném případě konzumovat.

„Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné výrobky byly označeny údajem ‚Spotřebujte do: 12.10.2023‘, resp. ‚Spotřebujte do: 28.9.2023‘, v tržní síti se již nenacházejí. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobky doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv. Notifikaci o zjištění nevyhovujících potravin SZPI vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF),“ napsali inspektoři.

Organizace Potraviny na pranýři, která se také věnuje bezpečnosti potravin, upozornila, že šlo o maso z Tesca, konkrétně o kuřecí prsní řízky jakosti A.

A není to první případ, ve kterém se některé potraviny původem z Ukrajiny ukázaly jako potenciálně nebezpečné.

Na tuto skutečnost opětovně reagovala i Gabriela Dlouhá z České drůbeží, kterou na svém facebooku citovala Agrární komora České republiky.

„To, že maso i vejce putují z Ukrajiny do Polska nebo na Slovensko, kde získají přebalením původ země z EU, není žádné tajemství. Můžeme se však jen domnívat, jak probíhá schvalování a kontroly v ukrajinských provozech, navíc v době válečného konfliktu, a zda tamní standardy odpovídají i těm evropským. To, že vše nebude úplně v pořádku, dokazují i výsledky tuzemských dozorových orgánů. V posledních měsících našli kontroloři v českých supermarketech několik závadných šarží přebaleného kuřecího masa z Ukrajiny.“

Už na jaře tohoto roku Agrární komora ČR vyrovnala před vajíčky dovezenými z Ukrajiny. „Bez ohledu na současný válečný konflikt musíme konstatovat, že produkce vajec a drůbežích výrobků na Ukrajině bohužel nesplňuje stejné standardy, jako jsou v zemích EU. Doporučujeme proto konzumovat tuzemské produkty a raději se vyhnout dovozovým výrobkům ze států mimo EU, tedy i z Ukrajiny. Zákazník to ale vždy nemusí poznat, protože leckdy dochází k přebalování zboží v Polsku či na Slovensku, a tím i k fiktivní změně původu.“

Po jarním varování komory přestal maso z Ukrajiny prodávat řetězec Penny, za což se mu dostalo od Agrární komory ČR poděkování.

Na konci srpna vydala SZPI varování pro spotřebitele před výskytem salmonely v chlazeném kuřecím mase ze zahraničí.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nebezpečnou potravinou TESCO KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, šarže: 23293102, chov a porážka: Ukrajina, dle veterinárního identifikačního označení (SK 10094 ES) baleno společností WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 92503 Horné Saliby, Slovensko. Inspektoři vzorek odebrali v provozovně Tesco Stores ČR a.s., Rudolická 1706/4, 434 01 Most,“ zní celý text zmíněného varování, jež je ještě doplněno o informaci, že laboratorní rozbor potvrdil v uvedené šarži této potraviny přítomnost bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza.

Další ohrožení salmonelózou zaznamenali kontroloři v nákupním řetězci MAKRO, což na konci října letošního roku okomentovali ve své zprávě.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na základě průběžných výsledků plánované mimořádné mikrobiologické kontroly varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečného kuřecího masa. Laboratorní rozbor u nich potvrdil přítomnost bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza.“

Zjištění se týkalo stejného zboží, jaké prodával výše zmíněný řetězec TESCO, přibyla k němu ale ještě jedna potravina, opět původem z Ukrajiny.

Šlo o Qualiko KUŘE BEZ DROBŮ, HLUBOCE ZMRAZENÉ, třída jakosti A, datum minimální trvanlivosti: 20. 12. 2024, výrobce: Branch Pererobniy Compleks of Limited Liability Company Vinnytska Ptahofabryka, 2B, Khlibozavodska st., Ladyzhyn, Vinnytska Oblast, 24320, Ukraine.

„Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., 396 Hrdějovice, 373 61.“

