Poslední smlouva padla. Může se začít zbrojit. Jaderně

Rusko v roce 2010 s USA. Jde o smlouvu o omezení strategických jaderných zbraní, kterou podle Spojených států však Moskva už rok neplní. Smlouva přitom limituje počet jaderných zbraní, které obě země mohou vlastnit.

„Naše žádosti o inspekci jaderných zařízení USA a NATO zůstávají bez odezvy. Spojené státy se snaží rozbít architekturu mezinárodních vztahů a přetvářejí světový řád dle svých představ,“ řekl ve svém projevu ruský prezident.

K výzvě vůči Rusku přišlo NATO již začátkem února. Tehdy chtělo, aby Rusko dodržovalo své závazky plynoucí z jaderné dohody Nový START, jež omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. „Spojenci v NATO nadále považují účinnou kontrolu zbrojení za zásadní příspěvek ke svým bezpečnostním cílům. Nový START je i nadále v národním bezpečnostním zájmu všech států včetně spojenců v NATO,“ uvedla třicítka zemí.

Jak pak píší Novinky.cz s odvoláním na list The Financial Times, Putin také řekl, že by Rusko nemělo dovolit zemím NATO provádět inspekce ruského jaderného arzenálu. Obvinil také NATO, že pomáhá Ukrajině při útocích na ruské základny, kde je rozmístěna část ruských sil jaderného odstrašení. Podle Putina se vztahy zhoršily a je to zcela a jasně vina USA.

Jedná se o poslední smlouvu mezi oběma jadernými velmocemi.

