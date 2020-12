Posselt vychválil i Hitlerjugend. Lipovská s Bobošíkovou rozebraly všechny drzosti v jeho projevu

reklama

Hned v úvodu řeči Posselt použije pojem „sudetoněmecká etnická skupina“. Na to Bobošíková s Lipovskou ovšem podotýkají, že sudetští Němci nejsou žádnou etnickou skupinou, a to jak podle české, tak i mezinárodní odborné literatury. „Odborná literatura rozlišuje etnickou skupinu Češi a etnickou skupinu Němci,“ vzkazují Posseltovi.



Proč něco takového Posselt tvrdí, vysvětlují tím, že se možná snaží domoci se požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu prostřednictvím Listiny základních práv Evropské unie, a tím zvláštního zacházení v mezinárodním poli.

Vadí jim též pasáž, kdy Posselt říká: „Právě my, kteří jsme zvláště trpěli nenávistí, vyhnáním a rozdělením nebo jejichž dějinami bohužel prošel nacionalismus, právě my víme nejlépe, jak neskutečně významnými jsou dialog, přátelství, láska k bližnímu a společenství.“ „Dějinami německy mluvícího obyvatelstva v Československu nacionalismus neprošel. Ale velká část tohoto obyvatelstva byla, spolu s Adolfem Hitlerem, spolustrůjcem největšího dějinného extremismus ve formě rasismu, nacismus a holokaustu,“ píší. Upozorňují na slova historika Jindřicha Dejmka, že v květnu 1938 volilo 88 až 92 % voličů nacistickou Sudetoněmeckou stranu Konrada Henleina.



Šéfovi sudetských Němců dále autorky připomenuli, že domov u nás nemá. „Není možné tvrdit, že domov – v právním slova smyslu – máte v Jablonci nad Nisou, jste-li rodáci z německého Pforzheimu jako třeba Bernd Posselt,“ píší. Odkazují, že šlo o „transfer“ na základě mezinárodního práva, který „byl prováděn organizovaně, a to nejen v Československu, ale také v Polsku a Maďarsku, a to i pod dohledem Spojených států amerických“.



A pak došlo i na Posseltův výrok: „To nebyla žádná spontánní msta, to byla chladnokrevně plánovaná etnická čistka.“ Lipovská s Bobošíkovou upozorňují, že pojem ‚etnická čistka‘ vznikl podle Organizace spojených národů až v 90. letech v souvislosti s válkou na Balkáně. Fotogalerie: - Lidické děti

Nápadně to prý připomíná výrok neúspěšného prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga: „Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta (Edvarda) Beneše ocitla v Haagu.“



„Klademe si otázku: lobbuje tak Posselt za přípravu budoucího mezinárodního práva, které má umožnit prostřednictvím zavádění nových pojmů vymáhání neoprávněných majetkových a územních požadavků odsunutých Němců?“ nastiňují.



Bernd Posselt ve svém poselství zmínil i knihu od svého „velkého krajana“ Ottfrieda Preusslera. „Je mým ještě bližším krajanem, ba dokonce velmi vzdáleným příbuzným,“ pochlubil se. Nyní však zaznělo, kdo onen vzdálený příbuzný byl: „Velký krajan Ottfried Preussler není jen autorem Útěku do Egypta a Čarodějova učně. Byl také propagátorem Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend) v nacistické propagandistické knize pro mládež ‚Erntelager Geyer‘.“ Fotogalerie: - Oslavy konce války

„Zde si otázku, proč svého příbuzného, propagátora Hitlerjugend, Bernd Posselt propaguje, neklademe,“ komentuje to dvojice autorek.



A uzavírají s hodnocením, zdali by byl svět skutečně bez sudetských Němců „jako etnické skupiny nekonečně chudší“. „Nevíme, zda by byl svět bez (neexistující) sudetoněmecké etnické skupiny skutečně ‚nekonečně chudší‘. Je však evidentní, že by byl chudší kupříkladu o válečného zločince, předsedu sudetoněmecké nacistické strany SdP Gruppenführera SS Konrada Henleina,“ padlo. Psali jsme: Ogňan Tuleškov: B. Posselt stále stejně nahnědlý a protičeský Posselt v době adventu znovu rozvířil téma vyhnání Němců ze Sudet. A komunista se neudržel Bernd Posselt: Odsun byla čistka. Češi to plánovali. My vyhnaní a Vánoce, to je speciální Sudeťáci se změnili. Vy ne, čeští nácíčci a bolševici! A pak učitel dostal tvrdou odpověď

