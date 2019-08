Postavit, strhnout, postavit... Jsme takový národ, že bychom měli sochy stavět nejdřív z lega, směje se Jaroš

„My jsme koukám národ, který má nějaký vnitřní problém se sochami a pomníky. Furt nějaké stavíme, pak je zase hned strháváme nebo pomalováváme. U těch zbouraných pak kolikrát špekulujeme, jestli bychom je neměli postavit znovu. My jsme prostě na ten kámen nebo kov moc neklidní. My se furt stydíme za to, co jsme dělali před 5 nebo 50 lety. My jsme takovej národ, že bychom měli všechny sochy dělat nejdřív z lega, pak po 50 letech si říct, jestli to chceme fakt vylít z kovu, a teprve po dalších 100 letech k tomu dolít zlatý písmenka, který řeknou, jestli dotyčnej byl hajzl nebo hrdina. Tou dobou už o tom začínáme mít jasno. Takhle bychom si ušetřili strašný peníze a starosti,“ poznamenal Jaroš.

„Ale jinak. Chápu, že dáváme pryč ty největší zvěrstva, třeba Stalina na Letný. Ale jinak bych ty normálnější pomníky, takový ty Koněvy, nechal, třebas i pomalovaný. Nebo je aspoň odvez někam do parku k prohlídnutí, rozhodně ne do šrotu. Je to naše historie. Třeba se nějaký dítě zeptá, když kolem nich půjde, kdo ten pán byl, a něco si o tom zjistí. Nejhorší by bylo dát to všechno pryč a nemít historii žádnou, nevědět, co jsme zač a co jsou zač sousedi kolem nás. U mariánského sloupu se mi nejvíc líbil nápad Jiřího Padevěta: postavit tam sloup a k němu sochu Franty Sauera, jak ho strhává. Protože to jsme my, to je Česko. Koněva nechat a postavit k němu Vlasova – zatím teda z lega,“ dodal s úsměvem.

Radnice Prahy 6 včera zakryla sochu sovětského maršála Ivana Koněva stojící na náměstí Interbrigády. Nechala kolem ní postavit lešení a pokryla ho plachtou. Důvodem je snaha ochránit pomník před vandaly, řekl ČTK mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Odpoledne plachtu z lešení strhl aktivista Jiří Černohorský, radnice ji vpodvečer nechala na místo vrátit. Ruské velvyslanectví označilo jednání radnice za „opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa“. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) dostal policejní ochranu, protože kvůli postupu radnice dostával vyhrůžky fyzickou likvidací.

Pomník je delší dobu předmětem sporu s Ruskou federací. Šestá městská část navrhuje jeho přesun na nedalekou zahradu ruského zastupitelského úřadu.

Plachta byla zpět na lešení namontována před 17:00. Na místo podle Šrámka dorazí také firma, která pomník vyčistí od červené barvy, kterým ho někdo minulý týden polil. „Lešení kolem sochy Koněva není hurá akce, naopak má vícero účelů, všechny ji mají chránit. Socha i podstavec potřebují odbornou prohlídku. Na místo míří antigraffiti specialisté, kteří sochu ještě dnes prohlédnou. Jako jedno z dalších opatření zvažujeme i antigraffiti nátěr,“ uvedla radnice na facebooku. Kvůli stržení plachty radnice požádala o zvýšenou ochranu strážníky. Večer mluvčí radnice uvedl, že starosta Kolář dostal kvůli eskalaci dění kolem sochy policejní ochranu. „Chodily mu nenávistné e-maily a zprávy na facebook vyhrožující fyzickou likvidací,“ napsal Šrámek ČTK.

„Dnešní činy městských úřadů, jakož i jejich otevřené schválení nedávného aktu vandalismu názorně demonstruje, že pomník potřebuje ochranu především před samotným vedením Prahy 6,“ uvedlo na svém facebookovém profilu ruské velvyslanectví.

Případ stržení plachty řeší policisté. „Zabýváme se tím. Muž byl předveden na služebnu k podání vysvětlení. Věc řešíme zatím bez konkrétních závěrů,“ řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Pomník byl v minulosti několikrát poškozen, naposledy byl polit minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví tehdy ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí pak kvůli kauze povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6. Kolář sochu v uplynulých dnech nabídl ruskému velvyslanectví, aby ji umístilo do své zahrady. Podle Šrámka zatím ambasáda radnici vyjádření k nabídce neposlala. Ruský zastupitelský úřad je od sochy vzdálen vzdušnou čarou jen asi 1,3 kilometru.

Praha 6 loni k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem. Popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi i v roce 1968, kdy údajně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem sovětských vojsk do Československa. Ruská ambasáda v ČR v uplynulých dnech uvedla, že vandalský čin zavinila i radnice Prahy 6 tím, že na něj tabulku umístila.

Koněv (1897-1973) byl odveden do armády za první světové války. Po bolševické revoluci se dal do služeb nového komunistického Sovětského svazu. V padesátých letech se stal hlavním velitelem spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

Koněvova socha v nadživotní velikosti byla odhalena 9. května 1980 a je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky.

Psali jsme: Vláda by měla projednat návrh desatera přípravy na stárnutí Vláda projedná záměry k přípravě na stárnutí za desítky miliard Před 15 lety vznikla jediná česká vojenská univerzita Starosta Prahy 6 má policejní ochranu. Kvůli soše Koněva

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef