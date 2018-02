Postoj k Izraeli rozděluje americké politiky

Podle zjištění prestižní americké agentury PEW nadržuje v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem Izraelcům celkem 79 procent členů republikánské strany. Oproti tomu u demokratů má Izrael oproti Palestincům jen sedmadvacet procent sympatizantů.

Jak agentura upozorňuje na svém webu, názorová rozpolcenost v otázce Středního východu a problematiky Izraele a Palestiny se mezi oběma stranami v posledních dvou dekádách výrazně prohloubila.

Podíl republikánů, kteří se kloní spíše na stranu Izraelců, narostl od roku 2001 o devětadvacet procent, ze zhruba poloviny se navýšil na téměř osmdesát procent. Spolu s tím ale ve stejném období poklesl počet sympatizantů, kteří v konfliktu straní židovskému státu, v řadách demokratické strany, a to o 11 procentních bodů: snížil se z 38 procent na 27.

Jak to hraje Trump?

Namístě je zmínit, že určité změny v postoji Spojených států vůči Izraeli v poslední době uskutečnil americký prezident za republikány Donald Trump. Právě ten začátkem prosince uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a zaúkoloval americké ministerstvo zahraničí k tomu, aby se připravilo k přesunutí ambasády z Tel Avivu.

Již loni v září k podobnému kroku vyzval během své oficiální návštěvy v New Yorku i český prezident Miloš Zeman, podle kterého by ambasády do Jeruzaléma z Tel Avivu měly přesunout všechny demokratické země. Následně v prosinci pak Zeman Trumpova slova o přesunu ambasády ve vysílání televize Barrandov kvitoval a uvedl, že své velvyslanectví by do Jeruzaléma z Tel Avivu měla přesunout i Česká republika.

A jak se na Trumpovy iniciativy ohledně Izraele dívají sami Američané? Podle posledního celostátního šetření agentury PEW, které mezi Američany uskutečnila v první polovině ledna, souhlasilo s tvrzením, že Donald Trump razí v postoji k situaci „dobře vyvážený přístup“, celkem 42 procent z reprezentativního vzorku 1,5 tisíce oslovených. Nicméně podle třiceti procent dotázaných Donald Trump ve své politice stát Izrael příliš upřednostňuje. Podle tří procent pak Trump přespříliš straní Palestincům. Čtvrtina dotázaných pak agentuře uvedla, že neví.

autor: Jonáš Kříž