Potřebuji víc času, žádá Jiří Pospíšil nad umírající TOP 09

4. 7. 2018 15:40

S TOP 09 to nevypadá vůbec dobře. V podzimních volbách v roce 2017 pronikla strana do Poslanecké sněmovny jen taktak, díky hlasům z Prahy. Od té doby se strana podle většiny průzkumů potácí pod hranicí vstupu do Sněmovny. Předseda strany Jiří Pospíšil říká, že potřebuje více času na vzkříšení popularity strany.