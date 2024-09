Povodňová daň? Soukup vládě počítal, kde může ušetřit. Vzal to od Ženíška

Ze Šlachtovy strany se jedná o nutnost. „Nebyl jsem schopný nikoho poslat. Naše hnutí má zhruba 300 lidí a většina z nich nyní kandiduje. Do krajských voleb posíláme 500 lidí,“ komentoval výběr Šlachta pro Novinky.

Jarmíra Soukupa nesmírně rozčílilo, že schodek je 250 miliard, ale řeší se naprosto drobné úspory, jako je omezení nákupu aut pro jednotlivé úřady. Soukup by radši viděl, kdyby se mluvilo o daleko větších úsporách. Třeba celých ministerstev. „My se bavíme o drobných úsporách, radši bych zrušil některá ministerstva, třeba pro vědu, výzkum a inovace. Ani nevím, kdo tam teď dělá ministra. To je příklad naprosto zbytných výdajů,“ hřímal v Superdebatě České televize Soukup.

Naprosto pak odmítl byť i úvahy o zavedení povodňové daně. Ty označil za nesmyl. „Úvahy o povodňové dani jsou naprostý nesmyl,“ zhodnotil nápady, které se objevily v politických diskusích i jako varování v diskusích veřejnosti. Vláda Petra Fialy zavedení povodňové daně rezolutně odmítá a zavádět ji podle svých slov nebude.

Ovšem proti povodňovým dluhopisům neměl žádné námitky. „Povodňové dluhopisy jsou nejschůdnější,“ zhodnotil.

Ale varoval před tím, aby se pod výdaje na povodně neukrývaly jiné nesplacené problémy země. To znamená, že by se do krizového rozpočtu na povodně ukryly kupříkladu sanace v energetice, které s povodněmi neměly nic společného. Soukup zároveň varoval před tím, abychom se na základě řešení krizového rozpočtu nezadlužili na další roky. „Nesmí se to s námi táhnout roky, to by bylo velmi nešťastné. Zároveň nesmíte pod povodně schovávat jiné problémy, a navyšovat tak státní dluh.“

A ukazoval i další cestu, z které by se daly hradit škody. Rozpočty krajů a obcí, kde leží půl bilionu korun. „Na krajích a obcích je přes půl bilionu korun, já vím, velká část těch peněz je navázaná na konkrétní a už probíhající projekty, ale tam by se peníze určitě daly najít. Vždyť jen Praha má na účtech 100 miliard,“ poukázal na obecní rozpočty Soukup.

Podle Jaromíra Soukupa je klíčové, aby se úspory zmobilizovaly na úrovni celého státu. „Musejí se zmobilizovat úspory,“ tlačil na vládní politiky Soukup a zkonstatoval, že úspory jsou vždycky možné.

A pustil se do dotací, jak státních, tak i evropských. Český dotační systém označil za přebujelý, doslova jako dotační byznys. „Dotační byznys pro velké podniky je naprosto nemravný, stejně jako dotace pro fotovoltaiku, na kterou teď prostě není prostor. Musíme řešit krizi, nikoliv jejich byznys,“ poznamenal k vysokým dotacím Soukup.

Ale zdržel by se rázných kroků u neziskových organizací. Tam jde o to, že mnohé z nich zkrátka fungují jako kotva společnosti. „U neziskovek bych byl opatrný, tam patří i sport nebo organizace, které se starají, aby stát dobře fungoval,“ myslí si Soukup.

