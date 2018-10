Povolám armádu a zavřu hranice! hrozí Trump. Jde o proud uprchlíků

Honduras je středoamerická země nacházející se mezi s Mexikem sousedící Guatemalou a Nikaraguí. Rozhodně se nejedná o tropický ráj na zemi, HDP na hlavu Hondurasu je ještě menší než například u Moldávie nebo Ukrajiny. Zemi sužují zločinecké gangy a nezaměstnanost. Podle stanice Telesur se karavana vydala na pochod z města San Pedro Sula již v sobotu. To čítala ještě „pouhých“ 1300 členů, později se rozrostla až na odhadované 4000. Důvod, který cestující Hondurané uvedli pro migraci do USA je nemožnost najít práci a vysoká kriminalita, kvůli které se rodiče obávají o osud svůj a svých dětí.

Anketa Který prezident podle vás udělal pro naši zemi nejvíce? Tomáš Garrigue Masaryk 9% Edvard Beneš 1% Emil Hácha 1% Klement Gottwald 2% Antonín Zápotocký 5% Antonín Novotný 1% Ludvík Svoboda 2% Gustáv Husák 3% Václav Havel 2% Václav Klaus 6% Miloš Zeman 68% hlasovalo: 3591 lidí

Vláda Donalda Trumpa je vývojem přinejmenším znepokojena. Znalci americké politiky si ještě vzpomínají na kontroverzi, kterou vyvolalo separování dětí migrantů od jejich rodičů, od kterého nakonec Donald Trump ustoupil. Vlna honduraských migrantů přitom obsahuje i početné množství rodin s dětmi, takže pokud by dorazila k hranicím USA, může se nepříjemná mediální aféra pro Trumpa opakovat. Donald Trump už také na Twitteru, jak je jeho zvykem, vyzval vlády Hondurasu, Guatemaly a Mexika, aby konaly. A nezapomenul si ani kopnout do Demokratů, kteří podle něj za situaci mohou.

„Sleduji Demokraty vedený (protože chtějí otevřené hranice a současné slabé zákony) nájezd na naši zemi z Guatemaly, Hondurasu a EL Salvadoru, jejichž představitelé dělají jen málo proto, aby tento dav obsahující mnoho zločinců zastavili, než dospěje do Mexika a pak do USA,“ napsal Trump na Twitter. Pak začal hrozit: „Kromě zastavení všech plateb těmto zemím, jež nemají skoro žádnou kontrolu nad svou populací, musím Mexiko co nejsilněji žádat, aby tento nápor migrantů zastavilo. Pokud toho nebude schopné, povolám armádu Spojených států a uzavřu jižní hranice.“ Pak ještě dodal: „Útok na USA na jižní hranici, do čehož se počítá i zločin a drogy, je pro mne jako pro prezidenta mnohem důležitější než obchod a USMCA (dohoda mezi Amerikou, Mexikem a Kanadou o volném obchodu). Doufejme, že Mexiko zastaví tento útok na své severní hranici. Všechno chyba Demokratů kvůli slabým zákonům,“ kopl si ještě Trump.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

Mexiko již údajně poslalo 500 státních policistů na hranici s Guatemalou. Nicméně, tito policisté mají prý za úkol zklidnit protesty, které v mexickém státě Chiapa propukly v zájmu ohleduplného zacházení s migranty. Podle NBC je v Mexiku spolupráce s USA na ochraně hranic nepopulární a pomohla ke zvolení nového prezidenta André Manuela Lópeze Obradora. Ten uvedl, že až bude prvního prosince uveden do úřadu, vydá migrantům ze Střední Ameriky pracovní víza, aby mohli shánět zaměstnání v Mexiku.

Fotogalerie: - Bezpečnostní aspekty migrační krize

Původní článek ZDE

Psali jsme: Do deseti minut bylo „vše hotovo“. Ještě předtím ale výkřiky bolesti a vyhrožování... Nahrávka umírání saúdského novináře je děsivá Skutečný důvod návštěvy amerického ministra obrany v ČR? Erik Best prozrazuje, o co jde Trump předvedl v americké televizi hodinovou kanonádu. Evropskou unii totálně ztrhal Igor Lukeš opět nakládá Trumpovi. Komu záleží na Americe, ten se prý tohoto prezidenta musí hrozit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas