Pozvánka do pořadu o sexu. ČT pobouřila diváky. Stačilo jedno jediné slovo

Ve spojitosti s veřejnoprávní Českou televizí se v poslední době mluvilo především o konci publicistického pořadu Nory Fridrichové 168 hodin. Ale teď se situace změnila. Sama ČT se totiž postarala o pořádných rozruch, když na sociálních sítích oznámila, že do jednoho ze svých pořadů hledá „hoststvo“. Konkrétně do pořadu Na záchodcích. Pořadu o sexuální výchově.

Nad slovem „hoststvo“ kroutil hlavou i jazykovědec Karel Oliva, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český. „Čeština je jazyk rodový, který rozlišuje rod i u věcí, kde to nemá žádné biologické nebo jiné opodstatnění,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. „Pokud češtinu budeme znásilňovat, tak to v mnoha případech nějak půjde. Já jsem však velmi přesvědčen, že to jde velmi proti duchu jazyka a že je to jazykově špatně,“ pokračoval.

O pojmu „hoststvo“ se živě debatovalo i na sociálních sítích. Server Blesk.cz upozorňoval, že v diskusích padají věty jako „dělají si z nás pr**l?“

Přidal se zkušený sportovní komentátor Robert Záruba. „Darebák, lump, gauner, lotr, hajzl, dobytek, kretén, imbecil ... spousta práce je před genderovými jazykotvůrci,“ napsal na sociální síti X.

Česká televize se k tomu, co vyvolala, postavila po svém a přidala další příspěvek.

„Milé diváctvo, jsme mile překvapeni velkým zájmem o lingvistiku, který z debaty v komentářích doslova prýští. Pokud byste se tímto oborem chtěli nadále zabývat, doporučujeme např. náš nový pořad Jazykovědma, který najdete na youtube iVysílání. Přejeme příjemnou zábavu,“ doplnila k tématu ČT.

Server Expres.cz, že pořad Na záchodcích připravuje duo Terézia Ferjančeková a Zuzana Kašparová, autorky podcastu s názvem Vyhonit ďábla. „Spojily síly s Českou televizí a ta po úspěchu první projevila zájem i o druhou sérii,“ napsal server.

