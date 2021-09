Prachy na ruku, černá díra! Babiš zavalil Česko, aby přebil Fialu

reklama

Miluju čísla, vyznal se Andrej Babiš na svém facebooku. Všechna si prý pamatuje a nikdo z jeho kolegů jej ani v jeho 67 letech nepřekonává ve schopnosti rychlého počítání nebo odhalování, že cifry nesedí.

Čísla prý Andrej Babiš miluje proto, že nemohou lhát. A fungují jako dokonalý protijed na chvástání a prázdné kecy. „Jediná otázka ukáže pravdu: Kolik?“ dává premiér nahlédnout do svého myšlení, které mu přineslo úspěch v byznysu i politice.

„Tohle je řeč, ve které se cítím doma a kterou mám podloženou, troufám si říct, jako žádný jiný politik v dějinách našeho novodobého samostatného státu,“ pochlubil se. Čísla pro něj totiž nejsou jen suchou statistikou, obvykle ukazují celý příběh. V tomto konkrétním případě opravdu drsný thriller.

Než se stal po volbách roku 2013 ministrem financí, pohybovala se minimální mzda kolem osmi tisíc korun. Šest let se nezvyšovala, zatímco ceny rostly. Ti nejchudší tedy chudli ještě více. „V roce 2014 jsem finance převzal já a po mně kolegyně Alena Schillerová. Společně jsme za šest let zvedli minimální mzdu z 8500 na 15 200 korun,“ vytáhl čísla.

Průměrná mzda za vlád pravice nijak výrazně nerostla, v roce 2013 dokonce klesala. A to nemusely řešit koronavirus ani jinou globální katastrofu. Od roku 2014 stoupla průměrná mzda z 25 768 na 36 057 korun.

Jsou povolání, která si na sebe nemohou vydělat, protože spočívají ve starání o druhé. Lékaři, zdravotní sestry, učitelé, policisté, hasiči. Tito lidé musejí spoléhat na to, že se o ně postará stát. A jak se o ně postaraly pravicové vlády ODS, TOP 09 a STAN?

„Všem, a tím myslím naprosto všem, sebrali peníze,“ nahlédl premiér do čísel. Sestřičky si měsíčně pohoršily o pět stovek, lékaři o sedm, učitelé o devět, policisté o celé dva tisíce, hasičům dokonce sáhli na platy hned třikrát.

„Nebudu vám vnucovat hodnocení těchto politiků. Čísla to udělala za mě,“ shrnul Andrej Babiš. A pak předložil další čísla, z let 2014–2021.

„Sestřičky z 28 963 na 58 200 korun. Lékaři z 59 556 na 101 000 korun. Učitelé z 26 535 na 46 000 korun. Ostatní profese ve školství z 15 480 na 26 050 korun. Policisté z 32 646 na 50 530 korun. Hasiči z 33 904 na 51 100 korun. Vojáci z 36 961 na 51 700 korun,“ sepsal.

Dobrý stát se pozná i podle toho, jak se stará o své seniory, kteří jej v minulosti vybudovali. „Pět dlouhých let se průměrný důchod potácel kolem 10 tisíc. My ho zvedli z 11 065 na 15 351 korun. A příští rok překročí 16 tisíc,“ tvrdí premiér.

Andrej Babiš neví, zda se štěstí dá vyjádřit v číslech, ale důstojný příjem je podle něj důvod k větší spokojenosti.

V cifrách se ale dají vyjádřit i jiné společenské trendy. Třeba ve výši daní.

„Než jsem přišel do politiky, bylo v téhle zemi celkem normální vyhýbat se daním. Kolikrát poctivý živnostník nebo podnikatel slyšel výsměch od známých, že přiznává finančáku tržby? Kolikrát ho prohlásili za blbce? Hanba vzpomínat,“ připomíná Babiš minulost.

Prachy na ruku bez faktury, kasírování hostů bez účtenky, odírání pracovníků při práci načerno bez sociálního pojištění, to byl standard pravicových vlád, vyjádřený čísly v daňových příjmech státu. Čísly neuvěřitelně nízkými, protože peníze mizely v šedé ekonomice jak v černé díře. Mezinárodní měnový fond vyčíslil tyto ztráty v letech 1991–2015 na 14,83 procenta HDP. Tedy téměř každou šestou korunu. „Když to mám říct úplně natvrdo, 15 % veškerého bohatství, které mělo být společné a užitečné nám všem v této zemi, si každý rok nastrkala spousta grázlů do kapes,“ vyložil premiér další epizodu svého finančního thrilleru.

Příběh černé díry ale zvrátil „nějaký Babiš“, když zavedl elektronickou evidenci tržeb a kontrolní hlášení DPH. Do terénu poslal Daňovou kobru, která začala systematicky potírat podvody s DPH a černý trh s alkoholem. Podle stejné statistiky se šedá ekonomika snížila na 9,2 procenta již v roce 2017. A daňové výnosy ukazují, že se trend nezastavil.

„Loni jsme vybrali o 264,5 miliardy víc než v roce 2013. Kdybychom vzali, kolik jsme vybrali celkem na daních a odvodech, to znamená na sociálním a zdravotním pojištění, je to za stejné období o 718 miliard víc,“ shrnul Andrej Babiš jednotlivé položky rozpočtových příjmů.

Díky tomu mohla vláda ulevit 140 miliard na daních rodičům, pracujícím důchodcům i podnikatelům. Zavedla školkovné, snížila DPH na léky i další potraviny. „Hospodským jsme snížili DPH na jídlo, točené pivo a nealko. DPH jsme snížili i kadeřnicím a holičům, opravářům kol, obuvi, deštníků, krejčím. Osvobodili jsme od daně výsluhy pro vojáky a pracujícím důchodcům jsme vrátili slevu na dani, kterou jim předchozí pravicové vlády s chutí sebraly,“ vypočítává Andrej Babiš, co všechno umožnil lepší výběr daní.

Nezapomněl ani na živnostníky, sůl země. Hnutí ANO proto zabránilo plánům ČSSD na zvýšení jejich daní na 19 procent a zavedlo paušální daň, která jim zrušila veškeré daňové papírování. Především ale zrušil superhrubou mzdu, neboli „superpodvod“ vymyšlený premiérem Topolánkem a ministrem financí Kalouskem.

Když se zrušilo toto kouzlení s čísly, najednou 4,5 milionu lidí klesla skutečná daň z 20,1 procenta na 15 procent. I to je podle něj kouzlo čísel, která se nedají okecat kejklemi politiků, za kterými se skrývá podvod.

„Do politiky jsem šel s tím, že lidi sami nejlíp vědí, jak utratit svoje peníze. Proto jsme daně snižovali všude, kde to šlo. Jedinou výjimkou pro mě byl vždycky tvrdý alkohol, tabák a hazardní hry,“ vyznal se. Nechápe, proč by měl ulevovat na daních lidem, kteří vůči jiným žádné ohledy nemají.

Přesto daňové výnosy umožnily, aby řada lidí dostávala z rozpočtu výrazně více peněz. Studenti a důchodci slevu na jízdném 75 procent, za což schytával kritiku, že rozhazuje a kupuje si voliče. „Když mi napíše babička, že se dostane díky slevě za vnoučaty na Šumavu ne jednou za rok, ale čtyřikrát, tak z toho mám prostě radost,“ nesouhlasí premiér.

Za sedm let, kdy je v politice, se podle něj stala z České republiky jedna z nejúspěšnějších zemí na světě. I ty Kalouskovy zamilované mezinárodní agentury nás oceňují, zvyšují nám hodnocení a výslovně k tomu píší, že to bylo díky reformám veřejných financí.

„V roce 2019 jsme v hrubém domácím produktu na hlavu předběhli Portugalsko, Řecko a Španělsko. O rok později Itálii. Posunuli jsme se v pořadí nejvyspělejších ekonomik světa na 27. místo a stále doufám, že v roce 2025 předeženeme Japonsko a Nový Zéland,“ plánuje premiér. Už teď máme nejmenší rozdíl mezi příjmy bohatých a chudých a nejmenší ohrožení chudobou a sociálním vyloučením v Evropě.

Do tohoto příznivého vývoje vloni zasáhla pandemie. Kdyby prý vláda předcházejících sedm let nemakala, neměla by ekonomika nejmenší šanci to ustát. „Podniky by zkrachovaly bez pomoci, stovky tisíc lidí by se ocitly na dlažbě. My se ale rozhodli zachránit naše hospodářství. Od kadeřnice a instalatéra na malé vesnici až po obří fabriku,“ líčí dramaticky. Skvělá reputace nám umožnila výhodné půjčky, které vláda nalila do lidí. Nenechala je padnout a vyhladovět.

I tato pomoc má své vyjádření v číslech. 466,6 miliardy, to je celková pomoc firmám, živnostníkům, zaměstnancům a organizacím do konce letošního února.

41,5 miliardy šlo na kompenzační bonusy, 13,3 miliardy ušetřili zaměstnavatelé na prominutém sociálním pojistném. 12,7 miliardy dostali proplaceno na ošetřovném zaměstnanci a 2,9 miliardy živnostníci.

„Důchodcům jsme poslali na příspěvcích 15 miliard. Podnikatelům jsme pomohli s placením nájemného za 9,8 miliardy a hospodám jsme poslali peníze za to, že musely zavřít, celkem 3,2 miliardy. A kompenzace nákladů a speciální dotace na zaměstnance pro zaměstnavatele činí dalších 15 miliard,“ doplnil další položky.

Druhé důležité číslo je 1480,3 miliardy. Tolik zamíří do ekonomiky prostřednictvím přímých podpor, odkladu daní a státních záruk za úvěry.

Může to vypadat, že jedinými čísly, které Andreje Babiše zajímají, jsou finanční částky. Ale tak to není, i když je bývalým ministrem financí. I jiná čísla ukazují, jak se země proměnila.

Číslem, na kterém je hezky vidět propojení země, jsou kilometry. Kilometry silnic a železnic, které vytrhávají nejchudší kraje z izolace a dávají lidem šanci dostat se za prací.

Čtvrt století se zde skoro nestavěly, protože politici na to kašlali a ekologičtí aktivisté je blokovali. Kraje se nerozvíjely a lidi, když někam chtěli dojet, se museli proplétat na úzkých a nebezpečných okreskách.

Od roku 2011 do roku 2014 se tu začalo stavět nula celá osm kilometru dálnic. Když hnutí ANO přišlo na Ministerstvo dopravy, s hrůzou zjistilo, že není připraven jediný projekt. Muselo se začít zcela od začátku od bitev se sebevědomými aktivisty. V posledních letech se začínají objevovat výsledky této práce.

117,9 kilometru dálnic. 151,7 kilometru silnic první třídy. Rok 2021 je v novodobých českých dějinách co se týče výstavby silnic a dálnic rekordní.

Dálnice D1, nejvytíženější cesta v zemi, byla v provozu od roku 1980. Už v roce 2000 všichni věděli, že je zničená a musí se opravit. Dalších čtrnáct let s tím ale nikdo nic nedělal. V roce 2014 už nebyla jiná možnost, než ji vytěžit až na hlínu a v podstatě postavit znovu. Dělalo se to po pruzích, za plného provozu. Nyní je 161 kilometrů dálnice opravených.

