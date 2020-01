Pranice o mariánský sloup. Vzduchem létala Panna Marie i Jan Hus. Smíření? Na ČT bylo veselo

Anketa Závidíte Britům, že odcházejí z EU? Závidím 96% Nezávidím 4% hlasovalo: 14342 lidí

Myšlenka obnovy sloupu má své příznivce i odpůrce, ale teď se zdá, že přece jen obnoven bude. Jenže podle Piráta Mahrika to vůbec není dobrý nápad.

„Tady jde o to, že ten sloup rozděluje ideologicky. Já tam vidím, že je na pozadí jakýsi náboženský spor, kdy lidé debatují o náboženské symbolice a dotýká se to jejich duchovního světa. Podle mého názoru je třeba na to brát ohled,“ zdůraznil Pirát s tím, že především čeští protestanti s obnovou památky nesouhlasí.

Wolf oponoval, že sloup byl postaven jako poděkování Panně Marii, že se podařilo uhájit Staré Město před švédským rabováním. Naproti tomu Hradčany vyrabovány byly a Švédové tehdy uloupili a dodnes drží ve svém vlastnictví slavné rudolfínské sbírky. Připomněl také, že mariánský sloup tvořil jakousi protiváhu pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.

Mahrik kontroval, že by jistě stálo za to tuto rovnováhu obnovit, ale ne za situace, kdy to společnost rozděluje. Mně by se třeba opravdu líbilo, kdyby tam byl pomník smíření. Ten mariánský sloup, to se jen vracíme zpátky, je to taková jednoduchá věc bez invence. Opravdu by se mi líbilo, kdyby tam byl moderní památník smíření mezi konfesemi,“ popsal svou představu Pirát.

Wolf se okamžitě ozval a připomněl, že o obnově mariánského sloupu už se vedlo několik debat a teď se většina zastupitelů rozhodla, že se sloup vrátí na místo, Piráti návrh sice nepodpořili, ale jinak pro něj zvedli ruku zástupci všech ostatních stran působících v zastupitelstvu hlavního města. „My nemůžeme po každém novém zastupitelstvu chtít, abychom o tom jednali vždy znovu. My musíme navazovat na to, co minulá zastupitelstva projednala a schválila,“ uzavřel své vystoupení Wolf.

