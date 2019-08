Prasárna? Slovensko se baví politickým VIDEEM. Posuďte sami. Je k tomu i lechtivé FOTO

Reportáž, která tiskovému odboru zlomila krk, je již měsíc stará. Jednalo se o o zákon, který přikazuje, že na Slovensku musí být nápisy na politických billboardech uvedeny nejdříve v jazyce slovenském a teprve poté v jiném. Těmi, kdo tento zákon porušují, jsou zejména strany cílící na maďarskou menšinu na Slovensku. Ministerstvo kultury pak podle Markízy poslalo stranám upozornění na to, že se mají podle takovéhoto zákona řídit. Anketa Jaký máte názor na Jaroslava Foldynu? Skvělý člověk, skvělý politik 87% Někdy s ním souhlasím, někdy ne 5% Špatný politik 2% Naprostý kretén 6% hlasovalo: 3962 lidí

V reportáži se vyjadřovala i mluvčí ministerstva kultury Barbora Palovičová. O tom, jak se vyjadřovala, pak reportérka Markízy zveřejnila video na Facebooku i s komentářem: „Ráda bych uvedla, že my novináři máme zpravidla nulovou motivaci nachytávat při rozhovoru. Od mluvčích očekáváme odpovědi na otázky, nejsou zodpovědní za resort, tím jsou politici a nominanti apod. Proto není v našem zájmu nesdělit otázky předem, je tomu přesně naopak, pošleme otázky a očekáváme, že mluvčí bude připravený a nahráváme věcné odpovědi. Tolik teorie.

Tento týden jsem se ale dostala do zvláštní situace. Ministerstvo kultury iniciativně načalo téma, rozhodla jsem se ho rozpracovat do víkendové reportáže v širším kontextu, mluvčí jsem všechny otázky objasnila v e-mailové a telefonické komunikaci. Na její podnět jsme točili až o den později, nám to nevadilo, v pohodě, přizpůsobíme se.

A tady se můžete podívat, jak to vypadalo na place při nahrávání oficiálních odpovědí k tématu, které iniciovalo samotné ministerstvo.“

Video s vystoupením Barbory Palovičové se na internetu proslavilo. A mělo své následky. Téměř o měsíc později si agentura SITA údajně jako první všimla, že ze stránek ministerstva kultury zmizel kontakt na tiskový odbor. Dle serveru WebNoviny.sk byl odbor skutečně zrušen a s otázkami se mají novináři obracet na kancelář ministryně kultury Ľubice Laššákové. Ministerstvo se i oficiálně vyjádřilo: „V rámci organizační změny došlo k přesunutí kompetencí komunikačního odboru přímo pod kancelář ministryně.“

Deník Blesk si také povšiml předchozí kariéry mluvčí slovenského ministerstva kultury. „Palovičová je bývalá slovenská vicemiss. Podle tisku více než deset let tančila v populárním souboru Lúčnica a také se účastnila několika soutěží krásy. O titul Miss Universe 2007 zápolila s pozdější asistentkou bývalého premiéra Roberta Fica Márií Troškovou, která po vraždě novináře Jána Kuciaka musela kvůli vztahu s podezřelým italským podnikatelem odstoupit ještě dříve než její šéf, či s manželkou Petera Sagana Katarínou, s níž se cyklista loni rozešel,“ píše.

Barbora Palovičová

