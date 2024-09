Prásknou Piráti dveřmi? Odborníci nevěří

„Když se někde šetří, tak se nejlépe šetří na pirátském resortu,“ řekl pro CNN Prima News politolog Lukáš Jelínek s tím, že Piráti mají jen čtyři poslance, tedy si s nimi vláda může hrát jako kočka s myší. „Mě překvapilo, jak je Ministerstvo pro místní rozvoj bito, když to srovnáme s tím, kolik dostalo Ministerstvo dopravy, ač víme, jak dlouho se u nás stavějí dálnice, salámovou metodou, chvíli se staví, chvíli zase ne, tak si myslím, že investice do dostupného bydlení by byly daleko důležitější,“ řekl Jelínek.

Mohou se Piráti dočkat podpory ze strany jiných koaličních stran? „Jde o to, jakou budou mít Piráti podporu u koaličních partnerů. Mám pocit, že lidovci a STAN Pirátům rozumí a kdyby vytvořili spolu vnitřní koalici proti ODS a TOP 09, tak by rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj mohl být ještě posílen. To, že vyhrožují, že by nezvedli pro rozpočet ruku, to považuju za ukázku politické neprofesionality. Mnohem lépe se vyjednává, když se nevyhrožuje před kamerami, což hnutí STAN ví,“ zhodnotil pozici Pirátů politolog Jelínek.

„Piráti si nabili. Ukázali, že dostáli slibům, které dali," řekl politolog Jan Kubáček s odkazem na zpackanou digitalizaci stavebního řízení. „Piráti jsou silou, která byla dlouhodobě vnímaná tak, že by v posledním roce vlády mohla bouchat dveřmi a odejít," řekl a zkonstatoval, že od ostatních stran vládní koalice Piráti nemůžou očekávat příliš podpory. Mezi Starosty a Piráty pak leží mnohá příkoří z voleb, Jan Kubáček z toho vyvozuje, že ani od Starostů se Piráti nedočkají podpory. „Doplatí na to výstavba nových mezigeneračních bytů, které postihne dvojí pohroma – zpackané digitální stavební řízení a ještě málo peněz ze strany státu." Podle Kubáčka je doslova trestuhodné, že peníze na bydlení nepůjdou.

„Přesuny mezi resorty žádné nijak extra nebudou,“ řekl Jelínek. „Zbyněk Stanjura teď bude tak maximálně přesouvat drobné,“ doplnil Kubáček a dodal, že ministr financí má na své straně premiéra i loajalitu lidovců. „Ministr vnitra Rakušan bude chtít také přidat na svůj resort, protože mu u složek záchranného systému doutná stávka, což před sněmovními volbami není nic dobrého. Zároveň je tam ministr školství Bek, který má za zády také velmi disciplinovanou skupinu, učitele, kterým je dlouhodobě slibován plat ve výši 130 % průměrné mzdy. Tam by stávka také nebyla dobrá. Takže Piráti jsou úplně vzadu, nejsou potřební, nesou nezbytně důležití.“

„V tento okamžik návrh považuji za nedopatření, protože peníze, o kterých se bavíme, tedy sedm miliard korun v rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, jsou peníze, které už byly odsouhlaseny Evropskou unií a které jsou vázány milníky v národním plánu obnovy,“ řekl pro CNN Prima News předseda pirátského klubu Poslanecké sněmovny Jakub Michálek s tím, že byly určeny na to, aby se stavěly byty. „A my je nemůžeme vzít a nakupovat za ně granáty nebo stavět dálnice,“ zdůraznil.

Nedostatek bydlení Michálek označil za palčivý problém a vypočítal, kde všude se chystala výstavba. „My jsme tam měli spoustu projektů – Kadaň, Domažlice, Jihlava a další města, která už jsou připravovaná v souladu s tím, co bylo domluveno s EU. Budou se tam stavět nové byty, rekonstruovat objekty,“ řekl s tím, že se nejedná o dotace, ale o půjčku, která by byla sanovaná budoucím placením nájemného.

Proběhlo první sedmihodinové jednání o rozpočtu. „Bohužel to sedmihodinové jednání nezměnilo ani čárku na tom návrhu, který přišel od ODS,“ zkonstatoval Michálek. „Já musím říct, že způsob představení rozpočtu v sobotu ve 20.59 nepovažuji za úplně šťastný. Není to transparentní přístup, který si představujeme,“ dodal.

