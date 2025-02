Pravda o neziskovce Jakuba Jandy: Evropské hodnoty za americké peníze

Dlouholetý československý diplomat Miroslav Polreich v roce 2016 pro ParlamentníListy.cz vyprávěl pozoruhodný zážitek. Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 2% David (SPD) 20% hlasovalo: 12536 lidí

„Ministerstvo vnitra mi poslalo pozvánku na nějakou konferenci, která se konala v budově ministerstva. Šel jsem tam, poslouchal jsem příspěvky, hlavní slovo tam měli Ukrajinci, kteří tam vyprávěli: nemyslete si, Rusové napadnou Evropu, bude nukleární válka. To byl první den. Nelíbilo se mi, že ministr vnitra organizuje takovou blbost a nechá tam takové lidi vůbec mluvit. No ale přišel jsem na další den konference, došel jsem do sálu a v tu ránu vyskočil nějaký malý mužík a tlačil mě ven se slovy, že tam nemám co dělat, že tam nemám přístup atd. Argumentoval jsem, že mě pozvalo ministerstvo a toto je budova ministerstva. On mi vpálil: mě to nezajímá, ministerstvo jen zajišťuje servis, my to tady řídíme! Zeptal jsem se ho: a vy jste kdo? Odpověděl, že je Jakub Janda. Ten mi dal lekci, že vlastně dnešní ministr vnitra je podřízen Jakubovi Jandovi.“

Takto se někdejší velvyslanec při OSN, který se v turbulentním světě studené války stal prostředníkem mírového vyjednávání ve vietnamské válce i šestidenní válce, poznal se zástupcem ředitele think-tanku nazvaného Evropské hodnoty. Nevládní organizace, která v poslední dekádě významně ovlivňovala politické dění a nastolovala agendu hybridní války a dezinformací, byla jedním z významných příjemců podpory od Agentury Spojených států pro rozvojovou pomoc.

USAID, která původně měla distribuovat po světě humanitární pomoc, se za prezidenta Obamy a ještě více poté za prezidenta Bidena proměnila v organizaci financující v cizích zemích pod heslem lidských práv politické a ideologické aktivity. Prezident Trump veškeré její finanční toky na devadesát dní pozastavil a Elon Musk, šéf jeho Úřadu pro vládní efektivitu, hovořil o tom, že organizace je zcela prohnilá a bude třeba ji vystavět od začátku.

Slovenský premiér Robert Fico oslovil Muska s přímou žádostí o předání informací, které neziskové organizace, média a jednotlivci byli na Slovensku z této organizace financováni. A na síti se objevily informace o českých organizacích, které měly rovněž čerpat prostředky z tohoto programu.

Spoluprací s USAID se oficiálně prezentoval Člověk v tísni, na zastavení příspěvků si stěžovaly Organizace pro pomoc uprchlíkům nebo Prague Pride.

„Odhalení podpory ze strany USAID nepotvrdilo nic jiného, než že se po roce 1989 země střední a východní Evropy staly vykořisťovanou periferií mocenského jádra nalézajícího se v severozápadní Evropě a Severní Americe,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz sociolog Ivo Budil. V podstatě šlo podle něj o strategii, jak udržet periferii v trvalém područí. Neziskovky, podporované napříč celým světem, čerpaly americké peníze na indoktrinaci školství, akademické kruhy a média, s účelem paralyzovat kritické myšlení a vytvořit kolektivní konformismus.

„Znepokojivé je, jak relativně malou rezistenci prokázali mnozí čeští vzdělanci, akademici, novináři a umělci,“ dodává profesor Budil. Aktivistická ideologie podle něj byla často primitivní a průhledná.

„Již v roce 1990 demonstroval nedávno zesnulý filozof Petr Rezek v knize Filosofie a politika kýče, že skupina „vzdělanců“ soustředěná kolem Václava Havla se často vyznačovala intelektuální slabostí a nevědomostí, které zakrývala přehnaným sebevědomím a vůlí k moci,“ dodává. Dominantní vliv tohoto společenství na náš intelektuální život podle Budila pociťujeme dodnes.

Jednou z organizací, které měly čerpat z těchto grantů a programů, jsou právě také Evropské hodnoty. O svém financování samy říkají: „Zdroje financování spolku jsou především vládní zahraniční organizace, na prvním místě Ministerstvo zahraniční USA, dále Ministerstvo zahraničí ČR, Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář až dále drobní dárci. Mezi dalšími lze jmenovat USAID, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, NATO Public Diplomacy Division, Internews Ukraine nebo Velvyslanectví USA v České republice.“

Například podle výroční zprávy za rok 2021 měl spolek čerpat od USAID více než 1,5 milionu. Kromě toho spolek čerpal i přímo od Ministerstva zahraničí USA, a to 6,5 milionu. Celkem měly příjmy za rok 2021 jen od „partnerů“ činit 21 milionů 345 tisíc. Od soukromých přispěvatelů za stejný rok spolek získal 1,7 milionu.

Na jejich transparentním účtu se za poslední rok protočilo více než deset milionů korun. Mzdové náklady měsíčně činily více než 350 tisíc. Částky přicházely kromě veřejných zdrojů i od soukromých přispěvatelů, ty významnější (ve statisících) třeba od finančníka Jana Barty nebo od podnikatele Jiřího Hlavenky.

Spolek měl fungovat už dříve, zapsán v rejstříku byl od začátku roku 2014. V průběhu času vystupoval pod různými názvy. Jeho výkonným ředitelem byl Radko Hokovský, ve funkci předsedy dozorčí rady až do září 2016 působil někdejší diplomat Petr Kolář. Funkci opustil v souvislosti se svými (nakonec nerealizovanými) ambicemi kandidovat v lednu 2018 na prezidenta republiky.

O pět let později stál Petr Kolář za úspěšnou prezidentskou kandidaturou Petra Pavla. Radko Hokovský měl být v Pavlově kandidatuře „klíčovým mužem“ a tajemníkem. Po velkém přeskupení Hradu na podzim 2023 měla ale jeho exkluzivní pozice u prezidenta oslabit.

Řízení spolku Evropské hodnoty mezitím převzal někdejší Hokovského zástupce Jakub Janda. Ten byl už předtím hlavní „mediální“ tváří organizace. K tématům ruské hybridní války a bezpečnostních rizik často vystupoval například v pořadu 168 hodin.

Na podzim 2018 třeba v tomto pořadu varoval, že Rusko může vydírat Andreje Babiše kvůli bizarní kauze s cestou jeho syna na Krym. „Taková ‚medová past‘. To znamená, že se najde žena, která se třeba může dostat do blízkého spojení nebo do blízkého vztahu s konkrétní osobou, navázat s ní vztah. Buď získávat konkrétní informace, anebo potom třeba emocionálně vydírat, když je to potřeba,“ vykládal.

Jakub Janda se na několik let stal hlavním expertem na jakékoliv iniciativy proti Rusku. Už v srpnu 2017 viděl v dnes zapomenuté epizodě vzájemného vypovídání velvyslanců „jedinečnou příležitost“.

„Kreml představuje pro západní demokracie jednu z nejvážnějších hrozeb. Z ruských ambasád se stala doslova hnízda nepřátelské zpravodajské činnosti. Západní státy však mají bohužel svázané ruce tzv. reciprocitou,“ vykládal Janda, který v té době stál v čele programu Evropských hodnot, nazvaného Kremlin Watch.

Jakub Janda, absolvent soukromé Vysoké školy mezinárodních vztahů (na FSV UK dva studijní programy nedokončil, když mimo jiné dostal děkanskou důtku za plagiátorství). Kariéru začal jako asistent poslance TOP 09 a následně stážista Ministerstva zahraničních věcí pod Karlem Schwarzenbergem. Usiloval i o stáž na Pražském hradě, kam ale nebyl přijat, jak připomněl tehdejší tajemník prezidenta Ladislav Jakl po jednom z Jandových ostrých výstupů proti Václavu Klausovi.

Působení v Evropských hodnotách mu uzavřelo i další příležitosti, třeba v roce 2016 jej Ministerstvo vnitra pod vedením Milana Chovance přizvalo jako konzultanta pro téma působení cizích mocností.

Jeho oblíbeným cílem byl dlouhodobě prezident Miloš Zeman, zejména poté, co ironicky připomněl Jandovu mládežnickou zkušenost s účinkováním v pornografickém videu. Když prezident na konci roku 2018 vyjádřil v rozhovoru pro ruskou soukromou televizi názor, že sankce EU nefungují, označil jej za vlastizrádce. „Rezident Zeman jedná přesně dle učebnice ruských trojských koní,“ napsal. A dodal: „Přímá kolaborace s nepřítelem. Pokud tohle není důvod pro sněmovní vyšetřovací komisi pro ruský vliv, tak už nevím, co je. Pokud chcete něco udělat pro republiku, tak se ptejte poslanců ANO a ČSSD, proč tohoto kolaboranta kryjí.“

Způsob práce jeho think-tanku již v roce 2016 kritizovala skupina vědců a vysokoškolských pedagogů. „Nedávno zveřejněná studie think-tanku Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí ČR, obsahující pouze katastrofické scénáře, navíc s absurdně vysokými pravděpodobnostními hodnotami, není odbornou studií, ale projevem ideologie, která připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti (neurčitým a nejistým) budoucím hrozbám,“ varovali tehdy akademici v textu pro Lidové noviny.

Způsob, jakým spolek na rizika upozorňuje, podle nich zcela devalvuje veřejnou debatu o bezpečnosti.

Jakub Janda podobně vystupoval i v dalších letech. Při různých příležitostech požadoval vyhoštění ruských diplomatů, popisoval myšlení Vladimira Putina (třeba teoriemi o „kontextu operací reflexní kontroly“) a realizoval mediální tažení proti českým kolaborantům.

Podpory se mu dostávalo třeba od Heleny Langšádlové, tehdejší poslankyně TOP 09, nebo od jiných politiků dnešní koalice. Na akcích vystupoval i s Petrem Kolářem, svým někdejším kolegou ze spolku.

Později své potrfolio rozšířil také o nebezpečí z Číny, což mu umožnilo před několika lety přesunout své aktivity na Tchaj-wan společně se svou manželkou Adrianou Černou, někdejší mluvčí Člověka v tísni, se kterým Evropské hodnoty na mnoha projektech spolupracovaly.

Naposledy na sebe výrazně upozornil před Vánoci, když jásal nad schválením paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí mocnost v Poslanecké sněmovně. Novelu trestního zákoníku nazval „kladivem na kolaboranty“.

„Někteří, a to se týká zaměstnanců Evropských hodnot, pracovali otevřeně v cizím žoldu. Jiní se mohou hájit obyčejnou lidskou zbabělostí, ale i tak se musejí vnitřně vyrovnat se skutečností, že sloužili cizí mocnosti proti zájmům vlastního národa a že se mnohdy dopouštěli obhajoby válečných zločinů,“ říká pro ParlamentníListy.cz profesor Ivo Budil.

Americké impérium podle něj rozhodně nekončí, nakonec i Donald Trump má globální ambice. „Otevírá se ale historická příležitost nalézt dostatek morální síly a odvahy a definitivně se vymanit ze sféry amerického zahraničněpolitického vlivu,“ věří.

