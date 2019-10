Právnícký rozbor Istanbulské úmluvy: Úderníci v taláru mohou rozpoutat šílenství. Co znamená to „aktivní zapojení mužů do prevence“, to bude nějaké školení?

Expert Trikolóry doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. se na blogu webu Aktuálně rozepsal o Istanbulské dohodě. „Vyzývá státy k posílení různých nátlakových organizací s politickými cíli,“ napsal, to však není všechno. V jejím jménu by nějaký soudce prý mohl zakázat pomlázky. Jak je to možné? Ve Spojených státech již s takovými rozhodnutími soudu dle Koudelky existuje zkušenost.

Zdeněk Koudelka, bývalý poslanec a rektor, nyní expert na právo v Trikolóře napsal na svém blogu na webu Aktuálně.cz svůj názor na Istanbulskou smlouvu, tedy dokument s plným názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, jež byl jako první ratifikován v Turecku, avšak byl podepsán v roce 2016 i Českou republikou jako posledním státem Evropské unie.

Zdeněk Koudelka tedy na svém blogu napsal, že právní řád Česka, Moravy a Slezska přece trestá násilí na lidech z jakéhokoliv důvodu a panuje zde rovnost z pohledu pohlaví. „Zde úmluva nic nepřináší. Naše úprava o trestání násilí je dostatečná,“ napsal doslova a dodal, že pokud uznáme za vhodné, tak můžeme svůj právní řád změnit sami, bez nutnosti Istanbulské dohody.

Tato úmluva navíc dle Koudelky posiluje migraci. Dává totiž podle něj větší práva cizincům, kdy posiluje povinnosti států přijmout žadatele o azyl z důvodu genderové příslušnosti. „Ovšem, jak je tento pojem nově chápán, nejde jen o násilí na ženách, ale například to, že někdo se považuje za ženu, i když je muž, a jeho stát původu nepreferuje transsexualitu či veřejné projevy sexuální orientace. To jsou oblasti, kdy je tvrzení migrujících osob těžko ověřitelné,“ napsal. Úmluva tedy stanovuje povinnosti států s výhodami pro cizince, což je dle Koudelky špatné, protože státy vznikly především z důvodu pečování o zájmy svých občanů.

To však není zdaleka vše, co docent Koudelka Istanbulské úmluvě vyčetl. Jako třetí argument proti ní uvedl posílení nátlakových organizací. Úmluva totiž má obsahovat obecné a neurčité pojmy, jež se mají dát ideologicky zneužít. „Vyzývá státy k posílení různých nátlakových organizací s politickými cíli. Fakticky jsou státy tlačeny do jejich finanční podpory. Přitom financování nátlakových organizací s politickými cíli z veřejných peněz je u nás kritizováno jako nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky,“ analyzoval. Díky této smlouvě se totiž máme zavázat k vymýcení nevhodných zvyků a tradic. „To, že muži a chlapci budou aktivně zapojeni do prevence za účelem naplnění úmluvy, působí stejně jako před rokem 1989 působila ideologická školení mužstva v komunistické armádě,“ napsal dále. Úmluva má tedy dle Koudelky tlačit na státy, aby ještě mnohem více regulovaly své občany.

Budoucí nebezpečí smlouvy, jako poslední zmíněný problém, vidí Koudelka nikoliv v textu, avšak v aplikaci. „Stále více moci přechází od moci výkonné a zákonodárné, které vznikají z voleb občanů, k soudní moci. Soudci jsou ve funkci trvale a někteří propadli aktivistické touze měnit svět k lepšímu. Není nic horšího než snaživý úderník v taláru, který chce vynutit své vidění dobra. Přitom vtahování různých konceptů dobra do práva bylo příznakem totalitních režimů, činili tak nacisté i stalinisté,“ usoudil. Ledajaký soudce pak prý může dle Koudelky užít tuto úmluvu k prosazení svých vlastních cílů a priorit, prý dokonce i proti vládám a parlamentům. „Nedivil bych se, kdyby soud v budoucnu na základě úmluvy prohlásil za protiprávní velikonoční tradici pomlázky,“ napsal. Za příklad takového postupu zvolil Spojené státy. Tam nejvyšší soud měl prohlásit zákaz homosexuálních sňatků, jenž se praktikoval v některých státech, v roce 2015 za neústavní. Bylo o tom dokonce prý rozhodnuto v poměru 5:4, tedy v naprosto těsném poměru. Tímto těsným poměrem tedy měl nejvyšší soud a jeho soudci změnit pojetí manželství jako svazku muže a ženy na manželství ve formě svazku dvou žen nebo dvou mužů. Ačkoliv měli soudci argumentovat ústavou USA, tak by se prý její tvůrci z roku 1787 divili, co se v jejím jméně bude v 21. století měnit. „Pět soudců se tak nadřadilo nad tisíce členů kongresů USA a členských států, kteří jsou z ústavy oprávněni k ústavní změně. Proto je správné, aby náš stát úmluvu neratifikoval,“ zakončil.

