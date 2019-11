Před sjezdem TOP 09: Czernin a Pekarová si plácli

TOP 09 čeká volební sněm. Jiřího Pospíšila v křesle předsedy nahradí buď Markéta Pekarová Adamová, nebo senátor Tomáš Czernin. Páteční MF Dnes tvrdí, že je tento boj už vlastně rozhodnutý, protože se bývalý šéf strany Miroslav Kalousek postaral o to, aby nemusel prožít debakl. Na sněmu TOP 09 se ale přece jen bude o něco hrát. Třeba o Prahu.

Reportér MF Dnes Petr Kolář tvrdí, že souboj o post lídra TOP 09 je prakticky rozhodnutý. „Mohl to být velký politický střet, který by vedl k další potupě Miroslava Kalouska. Jenže den před začátkem volebního sněmu TOP 09 v pražském hotelu Don Giovanni se zdá, že to nakonec bude víceméně selanka,“ tvrdí reportér.

Původně to prý mělo být tak, že Pospíšil mohl zůstat předsedou strany, ale protože se údajně bál, že by nemusel uspět, předstrčil před sebe Markétu Pekarovou Adamovou, které chtěl dělat 1. místopředsedu. Kdyby se předsedou strany stal Tomáš Czernin, tak by mu 1. místopředsedu mohl dělat Kalousek.

Ale nakonec to všechno bude jinak. Soupeři Pekarová a Czernin se údajně dohodli, že ať už vyhraje kdokoliv, tak mu poražený soupeř bude dělat 1. místopředsedu. Tato situace by znamenala pro Pospíšila neúspěch.

A podle všeho má končící předseda na triku ještě jeden problém. V Praze opakovaně kritizuje své koaliční partnery, nejčastěji stávajícího pirátského primátora Zdeňka Hřiba. A snad doufá, že se sám stane primátorem. Jenže by se jím mohl stát v podstatě jen za situace, že by utvořil koalici s dnes opoziční ODS, kterou by z opozičních lavic podporovalo hnutí ANO, podobně jako komunisté podporují šéfa hnutí ANO Andreje Babiše na celostátní úrovni.

A podporu ANO odmítá jak Czernin, tak i Pekarová Adamová, o které si snad Pospíšil mohl myslet, že ho podpoří.

„Pro mě je problémem podpora ze strany hnutí ANO, i kdyby měla být jen tichá. Vnímám celou řadu pozitivních kroků, které koalice prosazuje. Občasné problémy jsou spíš věcí partnerů. Nebourala bych současný model,“ konstatovala.

