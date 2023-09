Předčasné volby! Fiala si musí znovu říct o hlasy, burcuje mladý politik

reklama

Spolek Odchod.EU žádá demisi Fialovy vlády a vypsání předčasných voleb. Gregor upřesnil, co spolek vládnímu kabinetu vytýká: „Začal bych lidskou rovinou, a to je to neuvěřitelné lhaní a porušení slibů. Konkrétně koalice SPOLU porušila své předvolební sliby v tolika rovinách, že mi to přijde jako absolutní podvod na voliče, což koneckonců vidíme i v tom veřejném mínění, podpora je tak malá, že už i její vlastní voliči musejí vládě nevěřit, protože je zklamala.

Druhá věc je naprostá servilita vůči Evropské unii – chce zakázat spalovací motory, přemýšlí o přijetí eura, zvýšila rozpočet na předsednictví v EU, podporuje emisní povolenky. Zájmy Evropské unie jsou pro ni víc než zájmy České republiky.

Třetím bodem je naprostá nekonzistentnost té vlády, provázejí nás vládní kauzy, hádají se o ministry,“ dal za příklad Matěj Gregor s tím, že vláda by si o své hlasy měla říci znova.

„To množství času té mediální pozornosti, které bylo Babišovým kauzám věnováno, bylo tak obrovské, že naprosto, nechci říct zblblo, ale zahltilo prostor v těch lidech, kteří neřešili žádná důležitá témata. Neřešili, jaký je ten prezident člověk, co dělal za minulého režimu, oni viděli pouze Andreje Babiše, ve veřejném prostoru nebyla žádná férová diskuse, tam se jelo čistě proti Andreji Babišovi. Dopadlo to opět tak, že mladí lidé cítili opět tu velkou potřebu jít zvolit kohokoli proti Andreji Babišovi, nechali se navést na Antibabiš vlnu,“ dodal k prezidentským volbám Gregor.

Velmi kriticky se pozastavil i u zahraniční politiky, konkrétně pak u diplomatické schůzky s prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), které se účastnil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, kde se ladila naše budoucí zahraniční politika. „Nesouhlasím s tím. Na jedné straně je to neetické k voličům, volíme si české ministry, volíme si českou vládu a nesouhlasím s tím, tahle přílišná vazba na ukrajinské představitele mi přijde až děsivá. Je to srovnatelné s tím, že se Jiří Pospíšil byl radit na ukrajinské ambasádě o tom, kdo může koncertovat v Praze, je to naprosto nevhodné,“ konstatoval Gregor.

„Napadá mě, co tím může vláda sledovat. Slyšeli jsme sliby o tom, jak se nám podpora Ukrajiny začne vracet ve formě nejrůznějších příležitostí, ale z ukrajinské strany to prozatím nevypadá, že by v české politice byli přívětiví, ale naopak, že podporu od České republiky využili jako hozenou rukavici k tomu, aby ukrajinská ambasáda zasahovala do zahraniční politiky. To se mi rozhodně nelíbí,“ dodal Gregor k vystoupení ukrajinského velvyslance na poradě českých velvyslanců v Černínském paláci.

S velvyslanci hovořil také prezident Petr Pavel, který se naprosto jednoznačně vyjádřil pro vstup Ukrajiny do EU a do NATO. Gregor to označil za obrovský populismus: „Petr Pavel jakožto bývalý vysoký funkcionář v NATO musí vědět, že vstup Ukrajiny do NATO je něco naprosto nereálného, nesplnitelného a nikdy to neprojde, ta stejná věc platí u Evropské unie. Myslím, že Petr Pavel se opět snaží naladit na ty populistické body, aby si udržoval popularitu, a spoléhá na to, že občané nevědí, jak fungují struktury NATO a EU zevnitř, a budou mu věřit, že je to reálné. Je to naprostá hloupost, vedlo by to k eskalaci toho konfliktu směrem ke vstupu k NATO a k ekonomické destabilizaci směrem ke vstupu do Evropské unie. Petr Pavel to dobře ví a nevím, proč má potřebu i po volební kampani lidem otevřeně lhát,“ doplnil Matěj Gregor.

